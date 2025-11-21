Польша отпустила задержанных по делу о взрыве на ж/д линии
Польская Национальная прокуратура сообщила, что силовики задержали четырех человек в рамках расследования подрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, однако предъявить им обвинения по делу о диверсии не смогли. По данным ведомства, после проверки материалов троих задержанных допросили как свидетелей и освободили.
У одного из мужчин, задержанных в рамках проверки, обнаружили документы, оформленные на другое лицо, включая, как утверждается, российские. Прокурор выдвинул ему обвинение, не связанное с диверсией, однако суд отклонил запрос о временном аресте, поскольку доказательств причастности к инциденту не представлено.
Нападение на железнодорожную линию в Мазовецком воеводстве произошло 16 ноября. Премьер Польши Дональд Туск сначала сообщил о повреждении путей, а позже заявил, что они были взорваны. По словам политика, следствие подозревает в диверсии двух граждан Украины, которые затем уехали в Белоруссию, утверждая при этом их возможную связь с Россией — доказательств этому Варшава не предъявила.
В Москве к заявлениям польских властей отнеслись скептически. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что примечательно само упоминание украинских граждан в этом деле и заметил, что в Польше традиционно пытаются связывать любые инциденты с «гибридными действиями» России, поэтому обвинения в ее адрес были предсказуемы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министр армии США признал технологический рывок армии России
- Суд признал экс-депутата Гаджиева участниками экстремистского объединения
- Будапешт призвал ЕС не мешать мирному плану США по Украине
- Минск сообщил о совместной работе с Польшей по поиску подозреваемых в диверсиях
- Заславский не увидел лучших московских спектаклей в номинантах на «Золотую маску»
- Суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина
- Трамп заявил, что не видит у России намерений атаковать страны Балтии
- СМИ: Российские туристы в ОАЭ уже сутки ждут вылета после трех отмененных рейсов
- Путин: Друзья и партнеры России поддержали обсуждаемые договоренности по Украине
- «Важно чувство меры»: Лукьяненко призвал не бояться «кринжа» в литературе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru