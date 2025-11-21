Польша отпустила задержанных по делу о взрыве на ж/д линии

Польская Национальная прокуратура сообщила, что силовики задержали четырех человек в рамках расследования подрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, однако предъявить им обвинения по делу о диверсии не смогли. По данным ведомства, после проверки материалов троих задержанных допросили как свидетелей и освободили.

У одного из мужчин, задержанных в рамках проверки, обнаружили документы, оформленные на другое лицо, включая, как утверждается, российские. Прокурор выдвинул ему обвинение, не связанное с диверсией, однако суд отклонил запрос о временном аресте, поскольку доказательств причастности к инциденту не представлено.

В МИД Белоруссии заявили о поиске украинцев, обвиняемых Польшей в теракте

Нападение на железнодорожную линию в Мазовецком воеводстве произошло 16 ноября. Премьер Польши Дональд Туск сначала сообщил о повреждении путей, а позже заявил, что они были взорваны. По словам политика, следствие подозревает в диверсии двух граждан Украины, которые затем уехали в Белоруссию, утверждая при этом их возможную связь с Россией — доказательств этому Варшава не предъявила.

В Москве к заявлениям польских властей отнеслись скептически. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что примечательно само упоминание украинских граждан в этом деле и заметил, что в Польше традиционно пытаются связывать любые инциденты с «гибридными действиями» России, поэтому обвинения в ее адрес были предсказуемы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:ДиверсияПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры