Польша отпустила задержанных по делу о взрыве на ж/д линии

Польская Национальная прокуратура сообщила, что силовики задержали четырех человек в рамках расследования подрыва железнодорожной линии, ведущей на Украину, однако предъявить им обвинения по делу о диверсии не смогли. По данным ведомства, после проверки материалов троих задержанных допросили как свидетелей и освободили.

У одного из мужчин, задержанных в рамках проверки, обнаружили документы, оформленные на другое лицо, включая, как утверждается, российские. Прокурор выдвинул ему обвинение, не связанное с диверсией, однако суд отклонил запрос о временном аресте, поскольку доказательств причастности к инциденту не представлено.