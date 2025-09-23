План по разделу Молдавии уже известен, а одну из главных ролей в нем хочет сыграть Украина, рассказал герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН.

НАТО готовится разместить силы в Одесской области для устрашения Приднестровья, а первые отряды уже прибыли в Одессу. Таким образом Европа готовится оккупировать Молдавию, утверждают в Службе внешней разведки России. Липовой увидел в этом план по захвату Приднестровья.