Генерал Липовой раскрыл план НАТО по захвату Молдавии
Страны НАТО вместе с Украиной готовят оккупацию Приднестровья и Молдавии, но у них не получится это сделать, заявил НСН Сергей Липовой.
План по разделу Молдавии уже известен, а одну из главных ролей в нем хочет сыграть Украина, рассказал герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН.
НАТО готовится разместить силы в Одесской области для устрашения Приднестровья, а первые отряды уже прибыли в Одессу. Таким образом Европа готовится оккупировать Молдавию, утверждают в Службе внешней разведки России. Липовой увидел в этом план по захвату Приднестровья.
«Молдавия спит и видит, как присоединить к себе Приднестровье, а также быстрее войти в состав ЕС. Евросоюз пообещал членство в обмен на ряд требований и условий. Но это морковка на палочке. Ей будут дразнить не одно десятилетие, но не дадут стране стать частью Европы. Сценарий давно известен: президент Молдовы говорит, что Приднестровье угрожает стабильности, обращается за помощью к ЕС, а он уже приводит с собой миротворческий контингент НАТО в регион. Альянсу нужно доказать, что он является защитой Европы, а на самом деле произведет рейдерский пиратский захват и оккупацию Приднестровья», — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября внес в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений украинской армии за границу, сообщается на сайте украинского парламента. Липовой отметил, что ВСУ также хотят принять участие в операции ради собственной выгоды.
«Украина хочет ввести свои войска в Приднестровье, чтобы показать всему миру, что они не только умеют отступать, но и побеждать. Зеленскому нужно продемонстрировать молниеносную и победоносную операцию. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы его приняли в эту коалицию. Также украинской армии очень хочется получить склады вооружения, которые остались в Приднестровье еще с советских времен. Их арсенал до сих пор актуален для ВСУ. Зеленский хочет разделить этот пирог в надежде использовать его потом против России, но российская армия сделает все, чтобы обезглавить эту группировку», — заключил собеседник НСН.
Ранее Липовой объяснил НСН, зачем Польше нужны антироссийские провокации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос на элитную недвижимость объяснили избытком денег
- Меркачева: Содержание в «клетке» в суде нарушает непредвзятость правосудия
- Власти Польши решили открыть границу с Белоруссией
- Депутат Бурматов вступился за собак в кафе и ресторанах
- Глава ФПБК Бородин призвал не снимать в России фильмы о Блиновской
- Генерал Липовой раскрыл план НАТО по захвату Молдавии
- Выжать максимум: Почему коллекторы простили россиянам 40% долга
- МО РФ: Российские войска заблокировали группировку ВСУ с двух сторон Купянска
- Онищенко допустил полный запрет парацетамола в США
- «Это был фарш!»: Бобунец рассказал, как спасался от дрона в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru