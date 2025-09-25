Трамп потребовал расследовать произошедшие с ним в ООН «зловещие события»
Американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что потребовал расследовать «три зловещих события», которые произошли с ним на сессии Генассамблеи ООН.
Президент рассказал, что эскалатор, следующий в главный разговорный зал в штаб-квартире ООН внезапно остановился, из-за чего Трамп и его супруга Мелания рисковали «упасть на острые края стальных ступеней». Телесуфлер и микрофон, по мнению главы Белого дома, также были намеренно отключены во время его выступления.
«Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН», — утверждает Трамп. Он отметил, что отправит копию соответствующего письма Генеральному секретарю ООН, и потребует немедленного расследования.
