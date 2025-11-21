Суд признал экс-депутата Гаджиева участниками экстремистского объединения
Советский районный суд Махачкалы удовлетворил административный иск Генеральной прокуратуры и признал бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов), а также его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. Об этом сообщила пресс-служба региональных судов.
Как следует из решения, суд установил факты материальной и иной поддержки со стороны Гаджиева и связанных с ним лиц «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса». В результате их деятельность на территории России была запрещена.
Магомед Гаджиев представлял Дагестан в Госдуме почти два десятилетия — с 2003 по 2021 год. После ухода из парламента он оказался в центре громкого разбирательства: в 2023 году Минюст включил его в реестр иностранных агентов, а Генпрокуратура подала иск о признании Гаджиева и его близких экстремистским объединением.
В материалах проверок также фигурировало требование о возможной конфискации их имущества на сумму более 2 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
