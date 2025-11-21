Суд признал экс-депутата Гаджиева участниками экстремистского объединения

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил административный иск Генеральной прокуратуры и признал бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов), а также его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. Об этом сообщила пресс-служба региональных судов.

Как следует из решения, суд установил факты материальной и иной поддержки со стороны Гаджиева и связанных с ним лиц «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса». В результате их деятельность на территории России была запрещена.