Суд признал экс-депутата Гаджиева участниками экстремистского объединения

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил административный иск Генеральной прокуратуры и признал бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов), а также его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. Об этом сообщила пресс-служба региональных судов.

Как следует из решения, суд установил факты материальной и иной поддержки со стороны Гаджиева и связанных с ним лиц «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса». В результате их деятельность на территории России была запрещена.

МВД объявило в розыск экс-депутата Гаджиева

Магомед Гаджиев представлял Дагестан в Госдуме почти два десятилетия — с 2003 по 2021 год. После ухода из парламента он оказался в центре громкого разбирательства: в 2023 году Минюст включил его в реестр иностранных агентов, а Генпрокуратура подала иск о признании Гаджиева и его близких экстремистским объединением.

В материалах проверок также фигурировало требование о возможной конфискации их имущества на сумму более 2 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

