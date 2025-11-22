Трамп: Зеленскому следовало заключить сделку по Украине год или два назад
22 ноября 202501:55
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало раньше заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер высказал такое мнение на встрече в Белом доме с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.
«Я думал, что ему следовало бы заключить сделку год назад, два года назад», - цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее США предложили Киеву план урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома рассказал, что крайним сроком для принятия проекта Украиной станет 27 ноября.
