Трамп: Зеленскому следовало заключить сделку по Украине год или два назад

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало раньше заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер высказал такое мнение на встрече в Белом доме с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.

«Я думал, что ему следовало бы заключить сделку год назад, два года назад», - цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее США предложили Киеву план урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома рассказал, что крайним сроком для принятия проекта Украиной станет 27 ноября.

