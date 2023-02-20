«Плачевное состояние»: Запад оставляет Киев без вооружения в «решающий момент»

Украина продолжает ожидать от Запада все новых «пакетов» военной помощи. На повестке дня – истребители для Киева. Мнения союзников по данному вопросу разделились, несмотря на довольно убедительную просьбу Зеленского. При этом специалисты отмечают, что двадцатые числа февраля станут решающими для СВО.

Так, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube объяснил, что на формирование боевой авиации для Украины уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов. По его словам, этот вопрос не получится решить в ближайшее время.

«Вы не можете просто прыгнуть в современный самолет и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою», — сыронизировал он.