«Плачевное состояние»: Запад оставляет Киев без вооружения в «решающий момент»
Запад отказывает Киеву в поставках истребителей, задерживаются и боевые танки для Украины. При этом в Европе признают, что ближайшие месяцы станут решающими для ВСУ.
Украина продолжает ожидать от Запада все новых «пакетов» военной помощи. На повестке дня – истребители для Киева. Мнения союзников по данному вопросу разделились, несмотря на довольно убедительную просьбу Зеленского. При этом специалисты отмечают, что двадцатые числа февраля станут решающими для СВО.
Так, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube объяснил, что на формирование боевой авиации для Украины уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов. По его словам, этот вопрос не получится решить в ближайшее время.
«Вы не можете просто прыгнуть в современный самолет и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою», — сыронизировал он.
При этом министр обороны Германии Борис Писториус в разговоре с Bloomberg заявил, что ближайшие недели станут «весьма решающими» для Украины. По его словам, речь идет об отражении ВСУ российского наступления.
Военный корреспондент Владимир Романов ранее заявил, что решающее наступление российской армии в зоне СВО также придется на 21-24 февраля. По его словам, наступление будет идти по трем направлениям, помимо ЛНР и ДНР.
Только после окончания российской военной операции Британия поставит на Украину современные истребители. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, Киеву не следует рассчитывать на быстрые поставки военных самолетов. Такое заявление, должно быть, обескуражило украинское руководство, так как именно в Лондоне Зеленский заявил о необходимости поставки боевых самолетов, а премьер страны высказывал свою поддержку в поставках нового вида вооружения.
8 февраля, в ходе второй зарубежной поездки с начала российской специальной военной операции украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Лондон, чтобы попросить у Великобритании боевые самолеты. Зеленский также передал британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем с надписью «у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
Эксперты отмечают, что у британской армии есть проблемы со снаряжением, техникой и боеприпасами. Это объясняется как неполным освоением финансирования, так и военными поставками Украине, а также обучением солдат ВСУ.
В результате Лондону пришлось даже отказаться от руководства силами быстрого реагирования НАТО в связи с плачевным состоянием британской армии и недостатком боеприпасов, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.
Киев с начала российской спецоперации понес значительные потери в авиации, опытных пилотов практически не осталось, сообщил ранее командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец». По его словам, в рядах Украины осталась только молодежь, но в авиации очень важен опыт, чтобы «нормально работать».
Ранее группа сенаторов США предложили администрации Белого дома приступить к обучению пилотов ВСУ. Член сената от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Киев не может проводить крупные наступательные операции без поддержки ВВС. Самолет МиГ-29 он назвал «устаревшим».
При этом экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев ранее заявил НСН, что для управления истребителями F-16, например, у Украины нет летчиков.
Не только Британия, но и другие партнеры Украины в Европе также пока сошлись на том, что вопрос поставок истребителей нельзя будет решить быстро. Так, 10 февраля Украина попросила Нидерланды о поставке истребителей F-16, сообщила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен. Как отметила министр, вопрос поставок самолетов — «сложная тема», Амстердаму необходимо обсудить доступность F-16 с США и другими.
А президент Франции Эммануэль Макрон сослался на то, что запрошенные Украиной истребители F-16 «не соответствуют потребностям» украинской армии. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика не будет передавать Украине истребители в ущерб своему военному потенциалу.
При этом Киев добивается прогресса в вопросе поставок западных дальнобойных ракет, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. По его словам, на Западе понимают важность поставок Украине истребителей. Также Зеленский напомнил о решении стран НАТО предоставить Киеву танки.
Судя по всему, в ближайшее время украинской армии стоит рассчитывать именно на танки от партнеров.
Ранее США и партнеры пообещали Киеву боевые танки. При этом Нидерланды и Дания отказались участвовать в так называемом «танковом альянсе», сообщает газета Welt со ссылкой на источники. Инициатором «танкового альянса» в Европе был Берлин, который в январе вслед за США сообщил о решении передать Киеву танки Leopard 2. В понедельник, 13 февраля, началось соответствующее обучение украинских военнослужащих.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также заявил, что в настоящее время в стране украинские военнослужащие уже учатся обращению с танками Leopard. По его словам, непосредственно боевые машины будут переданы Киеву в марте.
При этом Украина получит менее четверти от общего числа обещанных танков, сообщает британская газета The Sunday Times.
Так, Киев ожидает около 320 танков, из них к апрелю ожидается поставка лишь 50, пишет издание. На Западе опасаются, что этой техники будет недостаточно.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставляемые Украине танки западных стран на поле боя «погоды не сделают».
«Если с начала СВО год назад мы уже уничтожили более 7,5 тысяч имевшихся у Украины и поставленных ей танков, то сто, двести, триста новых танков погоды, что называется, не сделают», — отметил дипломат.
Российская сторона обещает уничтожить и все другие поставляемые Западом танки.
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