Путин сменил главу Минтранса и назначил новых членов кабмина
Президент Владимир Путин назначил новых членов правительства России. Указы об этом опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, глава государства освободил министра транспорта Андрея Никитина от занимаемой должности и назначил его заместителем председателя правительства. Его пост в Минтрансе займет руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, соответствующий документ уже подписан.
Зампредседателя кабмина - полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе стал бывший глава Приморского края Олег Кожемяко, пишет RT. При этом вице-премьером - руководителем аппарата правительства назначена Ирина Окладникова. В свою очередь, Антон Силуанов занял должность зампреда правительства - министра финансов.
Кроме того, Путин назначил помощником президента Юрия Трутнева, освободив его от обязанностей полпреда в ДФО.
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Горлача чрезвычайным и полномочным послом РФ в Греции.
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