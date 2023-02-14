«Лишних нет»: Вашингтон требует от Киева активности на поле боя без истребителей и ракет
США не спешат передавать Украине боевые самолеты F-16, а также отказали в поставках ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров. В Белом доме считают, что Украина должна изменить ход конфликта с уже имеющимся вооружением.
Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании конфликта или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Сообщается, что поставки истребителей будут обсуждаться 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По данным источников, для Киева этот вопрос является «не менее важным», чем поставки боеприпасов.
При этом ранее президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможной передаче самолетов украинским военным, а координатор стратегических коммуникаций американского Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что США уже передают Украине большие объемы вооружений, поэтому не планируют отправлять истребители F-16.
Эксперты отмечают, что США могут передумать, если конфликт на Украине будет затягиваться. С другой стороны, в администрации Байдена понимают, что помощь Киеву не может быть бесконечной. Так, американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия, пишет Washington Post со ссылкой на должностные лица.
Накануне США, например, заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
«Американские чиновники заявили представителям Киева, что у них нет лишних ATACMS. Передача ATACMS приведет к истощению американских запасов и нанесет урон готовности ВС США к будущему сражению», - говорится в сообщении газеты.
В Белом доме считают, что Украина может изменить ход конфликта именно сейчас благодаря недавно предоставленной помощи со стороны США и союзников. Один из чиновников администрации американского президента сообщил изданию, что Байден понимает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи будет сложнее.
«Мы продолжим пытаться внушить им [руководству Украины], что мы ничего не можем делать вечно», — заявил один из источников.
По данным издания, исчерпать «текущий пакет помощи» Киев может уже летом. Так или иначе, Украина продолжает запрашивать у своих союзников все новые виды вооружения «для обороны» в ходе спецоперации. С этой целью 8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Лондон.
Именно после этой поездки США и союзники начали активно обсуждать возможность поставок Киеву боевых самолетов. В ходе выступления в британском парламенте украинский лидер попросил у Великобритании боевые самолеты, а также передал британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем с надписью «у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
«Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины», - заявил Зеленский после передачи шлема.
Европейские правительства впечатлялись выступлением украинского лидера и начали изучать, кто из них может помочь Киеву в этом вопросе. Напомним, что ранее США и партнеры уже пообещали Киеву боевые танки, но этого оказалось недостаточно.
О том, что Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве консерваторов. По информации источника, окончательное решение о поставках боевых самолетов еще не принято.
«Сначала в правительстве Великобритании решили обучить украинских пилотов. Процесс обучения начнется весной и займет время», - рассказал источник.
Военные эксперты отмечают, что проблемы с кадрами на Украине действительно есть, нужно время для того, чтобы научить военных применять западное вооружение. Так, экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев ранее заявил НСН, что для управления истребителями F-16, например, у Украины нет летчиков.
«У Украины нет подготовленных летчиков, которые могут управлять этими самолетами. Подготовка летчика «взлет-посадка» требует 3-4 месяца, а для ведения боевых действий – 2-3 года», - объяснял он.
Стоит отметить, что буквально за несколько часов до прибытия Зеленского в Лондон офис британского премьера анонсировал расширение программы подготовки украинских военнослужащих с 10 тысяч человек в 2022 году до 20 тысяч человек в 2023 году. Программа будет расширена как раз за счет обучения пилотов истребителей и морских пехотинцев.
Партнеры Украины в Европе все-таки пока сошлись на том, что вопрос поставок истребителей нельзя будет решить быстро. Так, 10 февраля Украина попросила Нидерланды о поставке истребителей F-16, сообщила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен. Как отметила министр, вопрос поставок самолетов — «сложная тема». Амстердаму необходимо обсудить доступность F-16 с США и другими союзниками.
«Нам также необходимо внимательно изучить последствия. Это не сможет произойти в ближайшее время. Мы должны честно об этом сказать», — подчеркнула Оллонгрен.
По словам министра, Соединенные Штаты должны выдать свое разрешение как страна-производитель боевых самолетов, а украинские военные — пройти соответствующее обучение.
Финский премьер-министр Санна Марин после саммита Евросоюза в Брюсселе заявила, что Финляндия не исключает возможность поставки истребителей на Украину, пишет Politico. По данным издания, возможности отправки боевых самолетов Киеву также допустили Польша и Франция.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запрошенные Украиной истребители F-16 «не соответствуют потребностям» украинской армии. Политик указал, что поставка боевых самолетов Киеву не приоритетна.
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что республика не будет передавать Украине истребители в ущерб своему военному потенциалу. Он отметил, что Варшава поддерживает Киев, однако заботится и о собственной безопасности. Он отметил, что Варшава может передать Украине истребители F-16 американского производства лишь в координации с НАТО.
Несмотря на то, что западные партнеры Украины пока не решаются передать ей боевые самолеты, глава Чечни Рамзан Кадыров накануне на всякий случай пообещал сбивать все такие машины сразу после взлёта.
«Истребитель поднимется – сразу салам алейкум, не будет», - сказал он.
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