«Лишних нет»: Вашингтон требует от Киева активности на поле боя без истребителей и ракет

Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании конфликта или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Сообщается, что поставки истребителей будут обсуждаться 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По данным источников, для Киева этот вопрос является «не менее важным», чем поставки боеприпасов.

При этом ранее президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможной передаче самолетов украинским военным, а координатор стратегических коммуникаций американского Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что США уже передают Украине большие объемы вооружений, поэтому не планируют отправлять истребители F-16.

Эксперты отмечают, что США могут передумать, если конфликт на Украине будет затягиваться. С другой стороны, в администрации Байдена понимают, что помощь Киеву не может быть бесконечной. Так, американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия, пишет Washington Post со ссылкой на должностные лица.