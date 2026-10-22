Президент Чехии заявил, что Европу не воспринимают всерьез
Европу не воспринимают всерьез из-за разобщенности стран региона, считает президент Чехии Петр Павел. Об этом он заявил в интервью немецкой Bild.
«Европу не воспринимают всерьез, так как видят, насколько мы разобщены, насколько мы слабы, как много времени у нас занимает принятие решений», - указал политик.
По словам чешского лидера, если быстро это не изменить, Европа «перестанет иметь значение».
Ранее глава Центробанка Бельгии Пьер Вунш высказал мнение, что Европа рискует остаться в прошлом из-за устаревшей экономической модели, пишет Ura.ru.
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