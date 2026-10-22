Умер кантри-музыкант Джон Андерсон

Кантри-музыкант Джон Андерсон умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили в социальных сетях близкие артиста.

Умер игравший в группе «Колибри» гитарист Андрей Градович

«С тяжестью на сердце мы переживаем утрату нашего любимого мужа, отца, дедушки и лучшего друга», - указано в публикации.

Причина смерти не называется, пишет RT.

Джон Андерсон начал карьеру в 1977 году, выпустив первый сингл I’ve Got a Feelin' (Somebody’s Been Stealin'). Всего автор-исполнитель записал 22 студийных альбома, а его синглы пять раз попадали на первое место в чартах Billboard. В 2024 году Андерсона внесли в Зал славы кантри.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры