МВФ спрогнозировал, что конфликт США и Ирана затихнет в начале 2027 года

Конфликт США с Ираном ослабнет в начале следующего года, прогнозирует Международный валютный фонд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад организации.

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В МВФ считают, что, согласно базовому сценарию, противостояние «затихнет» в начале 2027 года, и торговля энергоносителями поэтапно вернется к нормальному состоянию в течение года.

«Исходя из этого, прогнозируется, что темпы роста в регионе восстановятся до 6,6% в 2027 году после сокращения примерно на 1,3% в 2026 году, что почти на 3 процентных пункта ниже апрельского прогноза», - указано в докладе.

Однако с учетом ожидаемого роста объемы производства в странах Персидского залива в среднесрочной перспективе будут ниже, чем прогнозировалось до начала конфликта.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт Штатов с Ираном вскоре урегулируют «тем или иным способом».

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ФОТО: РИА Новости
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