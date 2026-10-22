СМИ: Король Испании пригласил Месси на ужин
Король Испании Филипп VI пригласил на ужин бывшего футболиста испанской «Барселоны», экс-нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом пишет The Touchline.
По данным портала, футболист получит престижную международную премию принцессы Астурийской 2026 года в категории «Спорт». Затем у Месси планируется официальный ужин с испанской королевской семьей и другими лауреатами награды.
Лионелю Месси 39 лет, за свою карьеру он завоевал восемь «Золотых мячей», два титула лучшего игрока чемпионата мира, а также восемь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, напоминает Ura.ru.
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