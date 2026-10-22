СМИ: Король Испании пригласил Месси на ужин

По данным портала, футболист получит престижную международную премию принцессы Астурийской 2026 года в категории «Спорт». Затем у Месси планируется официальный ужин с испанской королевской семьей и другими лауреатами награды.

Лионелю Месси 39 лет, за свою карьеру он завоевал восемь «Золотых мячей», два титула лучшего игрока чемпионата мира, а также восемь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, напоминает Ura.ru.

