СМИ: Король Испании пригласил Месси на ужин

Король Испании Филипп VI пригласил на ужин бывшего футболиста испанской «Барселоны», экс-нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом пишет The Touchline.

Лионель Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»

По данным портала, футболист получит престижную международную премию принцессы Астурийской 2026 года в категории «Спорт». Затем у Месси планируется официальный ужин с испанской королевской семьей и другими лауреатами награды.

Лионелю Месси 39 лет, за свою карьеру он завоевал восемь «Золотых мячей», два титула лучшего игрока чемпионата мира, а также восемь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Лионель МессиИспания

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