Над Россией сбили 808 украинских беспилотников

Военные уничтожили БПЛА в период с 20.00 мск 21 октября до 08.00 22 октября. Всего было сбито 808 дронов, пишет RT.

Беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской областях, над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Также дроны сбили в Московском регионе, Крыму и над водами Черного моря.

Ранее в Липецке из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько частных и многоквартирных домов, а также здание поликлиники, пострадал один человек, сообщает Ura.ru.

