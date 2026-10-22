Над Россией сбили 808 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над регионами России более 800 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
Военные уничтожили БПЛА в период с 20.00 мск 21 октября до 08.00 22 октября. Всего было сбито 808 дронов, пишет RT.
Беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской областях, над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Также дроны сбили в Московском регионе, Крыму и над водами Черного моря.
Ранее в Липецке из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько частных и многоквартирных домов, а также здание поликлиники, пострадал один человек, сообщает Ura.ru.
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