Семь кортов на школу: Когда падел появится на уроках физкультуры
Занятия физкультурой должны быть доступны каждому и развивать необходимые группы мышц, заявил НСН Амет Володарский.
Классические виды спорта лучше подходят детям, чем модные увлечения, рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН.
Министерство просвещения может включить падел в школьную программу по физкультуре. Об этом сообщил гендиректор Федерации падела России Алексей Сорокин. Его слова приводит РБК.
Падел — это спорт, правила которого взяты из тенниса, но в него играют на корте с задней и боковыми стеклянными стенками, где подают только снизу, играют сплошной перфорированной ракеткой без струн, а мяч после отскока можно отыгрывать от стен и стекла позади площадки. Володарский заинтересовался интеграцией этого увлечения с осторожностью.
«В теории увидеть падел было бы интересно, поскольку он развивает вестибулярный аппарат, движение и реакцию ребенка. На практике, мне кажется, что это будет очень дорого. Если мы говорим про школу, то там должна быть материально-техническая база. В классах у нас в среднем 25-30 человек, а играют в него от двух до четырех. Это потребует минимум семь залов в каждой школе. Большой вопрос, готово ли учебное заведение расширять свою основную программу и учебный план. Учителя смогут адаптироваться — это тренеры с физкультурным или педагогическим институтом. Они люди с образованием и, конечно, смогут научиться. Сейчас это в тренде. В моменте сохраняется высокий интерес к паделу. Как говорит молодежь “плюс вайб”. Но мода может пройти, и что потом делать с этими падел-кортами? Мне кажется, что она максимум на пять-семь лет. Поэтому нужно развивать все виды физической культуры, которые за столетия стали классикой — работа с собственным весом, с лыжами, велосипедом, а также упражнения на выносливость, гимнастика, бассейн, который развивает все группы мышц», — отметил он.
Володарский добавил, что физическая культура в школах прошла долгий путь эволюции.
«Программа по физкультуре очень сбалансирована — она связана с развитием выносливости, мышечной массы скелета ребенка и написана таким образом, чтобы это могли себе позволить максимальное количество школ. На мой взгляд, с учетом эволюционных процессов за последние 10 лет в системе образования, физкультура становится интереснее. Только на вскидку — это и канаты, и лыжи зимой, и бег. В нескольких заведениях я видел внедрение системы подготовки по самообороне. Детей учат падать, защищаться, а много для этого не нужно — только маты», — указал он.
Ранее коммерческий директор падел-клуба Buenos Padel Александр Медов объяснил НСН популярность падела в России.
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