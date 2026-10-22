Люди не смогут полететь на Марс в разрезе ближайших двадцати лет. Об этом НСН рассказал действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.

Человечество пока не готово к пилотируемым полетам на Марс из-за нерешенных вопросов с питанием, защитой от радиации и психологической подготовкой экипажа. Об этом рассказал Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин. Его слова приводят РИА Новости. Еще одной серьезной проблемой Лазуткин назвал радиацию. «Любая вспышка на Солнце уничтожит эту сотню человек, которые прилетели к Марсу на суперсовременном корабле», — сказал он. Железняков подтвердил это.

«Да, сегодня мы пока не готовы к полету на Марс. Ни технически, ни в вопросах обеспечения безопасности космонавтов. В ближайшие 20 лет мы вряд ли полетим к Марсу. Что касается радиации, то для любых космонавтов, которые находятся вне магнитного поля Земли, то есть для тех, которые находятся на Луне, и тем более, тех, которые совершают межпланетные полеты, это представляет опасность. Единственное, что лунные экспедиции все-таки относительно кратковременные, поэтому те вспышки, которые будут происходить, будут отражены мерами безопасности, которые все-таки существуют на кораблях. Ну вот что касается полета к Марсу, это будет гораздо более длительное и интенсивное воздействие, поэтому стоит побеспокоиться об этом в будущем», — рассказал он.