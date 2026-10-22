«Еще 20 лет»: Почему миссии на Марс пока невозможны
Александр Железняков раскрыл НСН, что для полета на Марс нужно решить вопрос с самообеспечением на корабле, с психологической устойчивостью космонавтов и с уровнем радиационного воздействия.
Люди не смогут полететь на Марс в разрезе ближайших двадцати лет. Об этом НСН рассказал действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.
Человечество пока не готово к пилотируемым полетам на Марс из-за нерешенных вопросов с питанием, защитой от радиации и психологической подготовкой экипажа. Об этом рассказал Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин. Его слова приводят РИА Новости. Еще одной серьезной проблемой Лазуткин назвал радиацию. «Любая вспышка на Солнце уничтожит эту сотню человек, которые прилетели к Марсу на суперсовременном корабле», — сказал он. Железняков подтвердил это.
«Да, сегодня мы пока не готовы к полету на Марс. Ни технически, ни в вопросах обеспечения безопасности космонавтов. В ближайшие 20 лет мы вряд ли полетим к Марсу. Что касается радиации, то для любых космонавтов, которые находятся вне магнитного поля Земли, то есть для тех, которые находятся на Луне, и тем более, тех, которые совершают межпланетные полеты, это представляет опасность. Единственное, что лунные экспедиции все-таки относительно кратковременные, поэтому те вспышки, которые будут происходить, будут отражены мерами безопасности, которые все-таки существуют на кораблях. Ну вот что касается полета к Марсу, это будет гораздо более длительное и интенсивное воздействие, поэтому стоит побеспокоиться об этом в будущем», — рассказал он.
Что касается питания, то Железняков раскрыл, что вопрос самообеспечения едой на борту все еще не решен.
«Питание — это тоже одна из проблем. Если вспомнить историю, когда мы рассматривали вопросы экспедиции на Марс, мы обсуждали вопросы самообеспечения, то есть создания оранжереи, где будут выращиваться некоторые продукты. Ну, а кроме того, конечно, запасы все равно нужно с собой брать, и необходим грузоподъемный корабль», — уточнил он.
Также он раскрыл, о каких психологических аспектах подготовки космонавтов в рамках полета к Марсу идет речь.
«Все-таки прожить два года в изоляции, ограниченной численностью экипажа…многие вопросы, конечно, еще не изучены и нельзя предсказать, как отдельные люди поведут себя в этих условиях. Конечно, есть методики, есть длительные полеты на борту Международной космической станции (МКС), есть рекордный полет Валерия Полякова в 90-е годы на более чем четверо суток. Но все равно еще осталось много вопросов», — подытожил он.
Ранее завотделом обеспечения радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ГНЦ РФ — Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков заявил, что радиационная обстановка на МКС может резко измениться из-за вспышек на Солнце, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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