ИИ-Достоевский станет постоянным экспертом на RT
Писатель Федор Достоевский станет политическим экспертом на RT. Сгенерированный искусственным интеллектом ролик, в котором классик цитирует свой «Дневник писателя», опубликовала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Ранее главный редактор британского журнала The Times Literary Supplement Мартин Айвенс заявил, что Достоевский «наверняка появлялся бы в эфире Russia Today», если бы жил в наше время. Симоньян призвала коллектив канала взять это на заметку.
«Обещала — сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», — написала медиаменеджер в Telegram-канале.
В сгенерированном видео литератор рассуждает о русских людях, которые, глядя на европейцев, «нагоняли на себя европейские вкусы».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Будет новый удар: Почему Трамп не хочет заключать мир с Ираном
- МВФ спрогнозировал, что конфликт США и Ирана затихнет в начале 2027 года
- ИИ-Достоевский станет постоянным экспертом на RT
- Над Россией сбили 808 украинских беспилотников
- СМИ: Король Испании пригласил Месси на ужин
- НАТО разрешит Украине покупать оружие через свое агентство по закупкам
- Трамп: США пока не ведут переговоров с Ираном
- Глушаков заявил, что завершил карьеру в Медиалиге из-за травмы
- Мир близко? Трамп заявил о скорых переменах в конфликте на Украине и с Ираном
- В Новой Москве при атаке БПЛА пострадали два человека