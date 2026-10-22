ИИ-Достоевский станет постоянным экспертом на RT

Писатель Федор Достоевский станет политическим экспертом на RT. Сгенерированный искусственным интеллектом ролик, в котором классик цитирует свой «Дневник писателя», опубликовала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Ранее главный редактор британского журнала The Times Literary Supplement Мартин Айвенс заявил, что Достоевский «наверняка появлялся бы в эфире Russia Today», если бы жил в наше время. Симоньян призвала коллектив канала взять это на заметку.

«Обещала — сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», — написала медиаменеджер в Telegram-канале.

В сгенерированном видео литератор рассуждает о русских людях, которые, глядя на европейцев, «нагоняли на себя европейские вкусы».

