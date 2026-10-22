Будет новый удар: Почему Трамп не хочет заключать мир с Ираном

Василий Останин-Головня заявил НСН, что любое соглашение будет лишь временным перемирием. 

США и Иран не собираются заканчивать конфликт мирно, поэтому он затянется надолго, несмотря на обещания американского президента Дональда Трампа его завершить, заявил научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН.

Американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, подчеркнул, что «завершил восемь конфликтов» и близок к завершению еще двух: между Россией и Украиной и между США и Ираном. При этом NBC News сообщает, что США выводят часть военных с баз на Ближнем Востоке, в том числе из Катара, Кувейта и Иордании. Помимо прочего, планируется сокращение дипломатического персонала в этом регионе. Такие решения обусловлены сохраняющимися угрозами со стороны Ирана, военные подсказывают Трампу возможные варианты ударов по Ирану, среди которых есть как стратегические острова Харг и Кешм, так и ядерные объекты. Останин-Головня уверен, что Трамп на самом деле не собирается мириться.

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«Заканчивать конфликт мирно стороны вряд ли будут, учитывая, сколько он тянется по времени. Надо учитывать также и глубину противоречий, расхождение интересов. Что касается вероятности ударов США по Ирану, вероятность высокая. Вывод войск США на Ближнем Востоке ничего не значит, они с одной базы выводят, на другую могут передислоцировать. Это просто ротация, и каждый президент США на своем посту постоянно выводит какие-то войска из Ближнего Востока, только присутствие США от этого меньше там не становится. Противоречия риторики как раз в том, что США просто не собираются переходить к миру, это никому невыгодно и не нужно. Конкретные сроки конфликта назвать невозможно, но нужно готовиться, что он затянется надолго, потому что любое рамочное соглашение будет только замораживать конфликт, это будет временное перемирие», - объяснил он.

Ранее американский лидер сообщил о приостановке ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября.

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ФОТО: AP / ТАСС
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