США и Иран не собираются заканчивать конфликт мирно, поэтому он затянется надолго, несмотря на обещания американского президента Дональда Трампа его завершить, заявил научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН.

Американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, подчеркнул, что «завершил восемь конфликтов» и близок к завершению еще двух: между Россией и Украиной и между США и Ираном. При этом NBC News сообщает, что США выводят часть военных с баз на Ближнем Востоке, в том числе из Катара, Кувейта и Иордании. Помимо прочего, планируется сокращение дипломатического персонала в этом регионе. Такие решения обусловлены сохраняющимися угрозами со стороны Ирана, военные подсказывают Трампу возможные варианты ударов по Ирану, среди которых есть как стратегические острова Харг и Кешм, так и ядерные объекты. Останин-Головня уверен, что Трамп на самом деле не собирается мириться.