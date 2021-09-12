Пессимизм или аналитика? В России и на Украине высказались о перспективах войны
Политики, военные и политологи в эфире НСН не исключили войны между Украиной и Россией.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на на заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией. Володин считает, что заявление президента Украины, в котором тот допустил возможность военных действий с нашей страной, вызывает удивление. Об этом сегодня он написал в своем Telegram-канале.
По мнению политика, после подобных высказываний украинского лидера «становится очевидным, что проблем у наших братьев будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ».
Украинский политолог Павел Жовниренко прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» военную поддержку Киеву от Вашингтона.
«Россия должна знать, что Украина не одна. И Соединенные Штаты, и весь демократический мир помогали и будут ей помогать. Единственное, на мой взгляд, этого абсолютно недостаточно. Например Украина могла бы получить еще статус главного партнера вне НАТО. Это в компетенции Соединенных Штатов, и они это могли сделать самостояьельно, не завися от других стран. Также можно было бы поставлять вооружение в больших объемах. Более того. Я считаю, что с учетом агрессивных настроений и непроходящих маневров на границе Украины, нужно было бы сделать постоянное присутствие американских подразделений. Украине должно быть все равно, будет ли ее в таком случае опасаться Россия. Россия должна знать, что легкой прогулки не будет», - считает политолог.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Украина и ее покровители никогда не смирятся с включением Крыма в состав России и продолжат провоцировать Россию.
«Украина постоянно будет готовиться к реваншу после 2014 года, и будет выжидать удобного момента вместе с союзниками, когда Российская Федерация ослабнет, чтобы нанести этот удар», - отметил Стрелков.
Зампред Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, что война с Украиной вполне реальна в обозримом будущем. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Украина пытается вступить в НАТО, в любом случае Соединенные Штаты будут ей помогать, будут ее спонсировать, будут ее вооружать для войны против России. Чем больше Россия будет за этим наблюдать, тем больше вероятность того, что Украина наберется смелости, наберется наглости, окрепнет, перестроит свою армию, перестроит свое сознание, воспитает подрастающее поколение в духе ненависти к России и все-таки спровоцирует какой-то конфликт для того, чтобы перейти в полномасштабное наступление. Исходя из того, что Россия в любом случае выиграет эту войну, это все равно ничего хорошего не принесет. Это в любом случае потери, разрушения», - заявил он НСН.
Ранее Зеленский, выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве, заявил об ощутимой вероятности войны с Россией. Украинский президент добавил, что такое развитие событий «было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации».
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