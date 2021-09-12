Пессимизм или аналитика? В России и на Украине высказались о перспективах войны

Зампред Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, что война с Украиной вполне реальна в обозримом будущем. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Украина пытается вступить в НАТО, в любом случае Соединенные Штаты будут ей помогать, будут ее спонсировать, будут ее вооружать для войны против России. Чем больше Россия будет за этим наблюдать, тем больше вероятность того, что Украина наберется смелости, наберется наглости, окрепнет, перестроит свою армию, перестроит свое сознание, воспитает подрастающее поколение в духе ненависти к России и все-таки спровоцирует какой-то конфликт для того, чтобы перейти в полномасштабное наступление. Исходя из того, что Россия в любом случае выиграет эту войну, это все равно ничего хорошего не принесет. Это в любом случае потери, разрушения», - заявил он НСН.

Ранее Зеленский, выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве, заявил об ощутимой вероятности войны с Россией. Украинский президент добавил, что такое развитие событий «было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации».

