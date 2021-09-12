Украина увидела в учениях «Запад-2021» серьезные риски для страны

Сценарии, разыгрываемые на российско-белорусских учениях «Запад-2021» несут очень большие риски для Украины, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Стартовали российско-белорусские учения «Запад-2021»

«Что касается учений «Запад-2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты, — сказал министр.

На учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:УкраинаВоенные Учения
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