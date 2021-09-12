Украина увидела в учениях «Запад-2021» серьезные риски для страны

«Что касается учений «Запад-2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты, — сказал министр.

На учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами.

