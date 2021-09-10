В Совфеде озвучили условие начала войны с Украиной

Как подчеркнул Цеков, такая война возможна исключительно в единственном случае - если Украина нападет на Российскую Федерацию.

«Зеленский должен задаваться вопросом, готов ли он как президент Украины дать команду напасть на Россию или нет. Если говорить о нас, о России, то мы вообще не допускаем мысли, что будет война с Украиной», - отметил парламентарий в эфире «Радио 1».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «апокалиптическими» подобно рода заявления Зеленского. По словам Пескова, в Кремле с сожалением их восприняли, и не хотела бы им предаваться.

