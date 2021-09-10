«Между позором и войной». В Госдуме не исключили нападение Украины

Украина, находясь под влиянием Соединенных Штатов, «наберется наглости», «перестроит армию» и будет готова перейти в полномасштабное наступление на Россию, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его словам, это обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами ввиду «агрессивных действий Кремля».

«Украина пытается вступить в НАТО, в любом случае Соединенные Штаты будут ей помогать, будут ее спонсировать, будут ее вооружать для войны против России. Чем больше Россия будет за этим наблюдать, тем больше вероятность того, что Украина наберется смелости, наберется наглости, окрепнет, перестроит свою армию, перестроит свое сознание, воспитает подрастающее поколение в духе ненависти к России и все-таки спровоцирует какой-то конфликт для того, чтобы перейти в полномасштабное наступление», - отметил Шерин.