«Между позором и войной». В Госдуме не исключили нападение Украины
Первый зампред комитета Госдумы по обороне уверен, что Украина, подпитываясь националистическими лозунгами и американским вооружением, может спровоцировать военный конфликт с Россией.
Украина, находясь под влиянием Соединенных Штатов, «наберется наглости», «перестроит армию» и будет готова перейти в полномасштабное наступление на Россию, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его словам, это обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами ввиду «агрессивных действий Кремля».
«Украина пытается вступить в НАТО, в любом случае Соединенные Штаты будут ей помогать, будут ее спонсировать, будут ее вооружать для войны против России. Чем больше Россия будет за этим наблюдать, тем больше вероятность того, что Украина наберется смелости, наберется наглости, окрепнет, перестроит свою армию, перестроит свое сознание, воспитает подрастающее поколение в духе ненависти к России и все-таки спровоцирует какой-то конфликт для того, чтобы перейти в полномасштабное наступление», - отметил Шерин.
По его словам, Украине хватит «боевого духа» не только для развязывания войны, но и для достойного противостояния, учитывая растущую поддержку проекта «анти-Россия» со стороны США.
«Исходя из того, что Россия в любом случае выиграет эту войну, это все равно ничего хорошего не принесет. Это в любом случае потери, разрушения. Войну выигрывают не только те, у которых хорошее вооружение и много солдат, а у кого есть боевой дух. Чем больше боевого духа получают украинские националисты, тем больше вероятность, что они будут нападать на нашу страну. Обычные украинцы не хотят войны, как и обычные россияне, но есть силы, которые подпитываются этим, они этим живут. На Украине на националистических группировках в принципе держится все политическая идеология, проводятся акции, факельные шествия, которые привлекают молодых людей. Молодежь всегда сильная, буйная, желает присоединиться к какой-то крупной стае», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Россия, занимая неактивную наблюдательную позицию, рискует пропустить тот момент, когда «враг уже подойдет к Москве», отметил Шерин.
«На Украине сегодня нет национального лидера, есть президенты, угодные США, у них сегодня проект «анти-Россия», они этого не скрывают. Им нужно крупное европейское государство, которое готово и способно воевать с Россией. Другого такого государства в Европе, кроме Украины, нет. Пока у них все получается, а мы наблюдаем. Когда между позором и войной выбирают позор, получают и войну, и позор. Мы все пытаемся позорно отмалчиваться, когда наших русских людей убивают и унижают, а мы в России этом возмущаемся, но ничего не делаем, чтобы их защитить. Что ж с нами не воевать? Мы сами показываем, насколько мы бываем иногда слабы. Силу надо на мелких вопросах показывать, чтобы потом в крупных сражениях ее не применять, а мы до последнего тянем и начинаем врага под Москвой останавливать. Каждый раз, когда мы идем на уступки, слабость проявляем, называя это взвешенной дипломатией, это всех врагов нашей страны определенным образом подпитывает», - объяснил он.
Ранее украинский политолог Павел Жовниренко и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров прокомментировали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявление главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы о том, что дополнительная военная помощь Киеву от Вашингтона – сигнал для Москвы.
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