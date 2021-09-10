Лавров: Москва готова к возобновлению нормальных отношений с Киевом
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к восстановлению нормальных отношений с Киевом, передает РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021». Лавров подчеркнул, что украинцы являются близким и братским народом для россиян.
Ранее Зеленский, выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве, заявил об ощутимой вероятности войны с Россией. Украинский президент добавил, что такое развитие событий «было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации»
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