Лавров: Москва готова к возобновлению нормальных отношений с Киевом

Соответствующее заявление он сделал на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021». Лавров подчеркнул, что украинцы являются близким и братским народом для россиян.

Ранее Зеленский, выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве, заявил об ощутимой вероятности войны с Россией. Украинский президент добавил, что такое развитие событий «было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации»

