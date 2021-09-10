Зеленский допустил возможность войны с Россией

Вероятность полномасштабной войны с Россией существует, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил в ходе форума YES Brainstorming.

«Есть ощутимая вероятность войны с Россией. Если бы это произошло, это было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации», — цитирует украинского лидера Twitter форума.

Зеленский добавил, что между украинцами и россиянами «пропасть». Вместе с тем президент допустил, что со временем российско-украинские отношения могут нормализоваться, пишет РИА ФАН.

