Зеленский допустил возможность войны с Россией
Вероятность полномасштабной войны с Россией существует, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил в ходе форума YES Brainstorming.
«Есть ощутимая вероятность войны с Россией. Если бы это произошло, это было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации», — цитирует украинского лидера Twitter форума.
Зеленский добавил, что между украинцами и россиянами «пропасть». Вместе с тем президент допустил, что со временем российско-украинские отношения могут нормализоваться, пишет РИА ФАН.
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