Партия войны VS Зеленский. В ЛНР оценили перспективы урегулирования в Донбассе

Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену удерживаемыми лицами на Украине, но не принимает участия в переговорах по его подготовке, поскольку Москва не имеет отношения к конфликту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обмен пленными между Киевом и Донбассом, который прошёл накануне в районе Горловки. ДНР и ЛНР получили от Украины 124 человека. Киеву передано 76 человек. Это первый такой обмен за два последних года.

Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник отметил в эфире НСН, что процесс обмена нельзя считать завершённым.

«Этот обмен, который мы ждали два года, снимает гуманитарное напряжение в тех семьях, которые ждали людей, находившихся в плену, однако не до конца. Украинская сторона ещё не выполнила взятое на себя обязательство провести процессуальную чистку передаваемых людей. В любом случае, это шаг, который направлен на демонстрацию стремления к урегулированию. Мы ждали этого шага, когда президентом стал Зеленский, семь месяцев. По крайней мере, рассчитывали на гораздо более серьёзные, конструктивные действия, однако Киев предпринимает их слишком неактивно», - отметил собеседник НСН.