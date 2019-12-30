Партия войны VS Зеленский. В ЛНР оценили перспективы урегулирования в Донбассе
Советник главы ЛНР прокомментировал в эфире НСН обмен пленными между Киевом и провозглашенными республиками.
Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену удерживаемыми лицами на Украине, но не принимает участия в переговорах по его подготовке, поскольку Москва не имеет отношения к конфликту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обмен пленными между Киевом и Донбассом, который прошёл накануне в районе Горловки. ДНР и ЛНР получили от Украины 124 человека. Киеву передано 76 человек. Это первый такой обмен за два последних года.
Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник отметил в эфире НСН, что процесс обмена нельзя считать завершённым.
«Этот обмен, который мы ждали два года, снимает гуманитарное напряжение в тех семьях, которые ждали людей, находившихся в плену, однако не до конца. Украинская сторона ещё не выполнила взятое на себя обязательство провести процессуальную чистку передаваемых людей. В любом случае, это шаг, который направлен на демонстрацию стремления к урегулированию. Мы ждали этого шага, когда президентом стал Зеленский, семь месяцев. По крайней мере, рассчитывали на гораздо более серьёзные, конструктивные действия, однако Киев предпринимает их слишком неактивно», - отметил собеседник НСН.
По словам Родиона Мирошника, причины вялой активности украинской стороны в плане урегулирования кроются в её внутренней политике.
«Президенту Зеленскому нужно определяться: будет ли он поддаваться давлению партии войны, либо он выполнит свои обязательства перед избирателями и будет двигаться к миру. Мы бы хотели гораздо более эффективных и быстрых шагов. За семь месяцев есть позитивные результаты, но их не так много, как мы рассчитывали. Такими темпами мы вряд ли в будущем году получим серьёзное продвижение в опросе урегулирования.
«Зеленскому нужно определяться»
Возможны мелкие шаги, продвижение в вопросах безопасности, экономики, социальных вопросах. Однако политический вопрос не решён. Украина не может принять решение, к чему она склоняется, несмотря на подписанные обязательства. Это пока больше демонстрация желания достичь урегулирования, нежели конкретные конструктивные, серьёзные действия», - подчеркнул представитель ЛНР.
Мирошник также оценил разницу между Порошенко и Зеленским в плане перспектив урегулирования в Донбассе:
«Порошенко в конце периода своего правления стал явным представителем партии войны. Он был недоговороспособен. В Минском формате мы практически не достигали никаких результатов, а нормандский был заморожен. Сейчас изменилась риторика, есть разведение сил на очень небольших участках линии соприкосновения. Это слишком мало, чтобы серьёзно повлиять на общую безопасность.
«Это слишком мало»
Зеленский, к сожалению, взял на себя слишком мало обязательств в Нормандском формате. Мы также пока не чувствуем серьёзного продвижения в диалоге в Минском формате между республиками и Киевом. Если этот вопрос будет решен, тогда можно рассчитывать на более конструктивное и быстрое продвижение. Но сейчас этого не видно. Мы не видим готовности принимать на себя ответственность и противостоять партии войны на Украине».
После процедуры передачи удерживаемых лиц президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). По его словам, выполнена полностью первая часть того, о чём договорились по этому вопросу на недавнем саммите в Париже. Зеленский также уточнил, что решение украинской стороны передать несколько бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут» было политическим и сложным. Против выступали радикалы-националисты.
Спецназовцы Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия-24» уже рассказали, что стрельба по сотрудникам «Беркута» во время протестов в центре Киева 20 февраля 2014 года началась рано утром из здания филармонии, захваченной протестующими. Были убиты четверо бойцов и ранен ещё один. Всего жертвами противостояния в феврале 2014 года стали более 100 человек, сотни получили ранения. В преступлениях на «майдане» Киев обвинил сотрудников «Беркута», которые были на период следствия арестованы.
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