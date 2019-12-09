В Совфеде опровергли «жёсткую позицию» России на встрече «нормандской четверки»

Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к организации парижского саммита.

При этом СМИ заявляют, что Россия на этой встрече будет придерживаться достаточной жёсткой позиции, которая не позволит Киеву диктовать условий.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН отметил, что делать каких-то предположений пока не нужно, успех переговоров будет зависеть от позиции, которую займет Владимир Зеленский.

«Я думаю, что рано давать какие-то прогнозы. Надо дождаться встречи и посмотреть, чем она закончится. Позиция России не жесткая, она вполне справедливая. Если мы хотим, чтобы на юго-востоке воцарился мир, нужно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Ничего нового Москва не добавляет. Если Киев будет всё исполнять, будет прогресс. Если будет попытка их обойти, предложить что-то новое, наверное, ничего хорошего не ждем», - считает собеседник НСН.

И пока политики готовятся к переговорам, а политологи делают прогнозы, в Донбассе по-прежнему неспокойно.

По сообщению Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки. В воскресенье в ДНР сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.