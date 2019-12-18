В Крыму ответили на исключение «особого» Севастополя из конституции Украины

«Таким образом они демонстрируют какую-то заботу о Крыме, показывают своим избирателям, что они считают Крым своей территорией, поэтому решают какие-то конституционные вопросы по Крыму. Они занимаются детскими играми. Такое решение они могли бы принять по любому другому городу в любом другом государстве. Крым уже никак Украины не касается», — сказал сенатор.

По мнению Цекова, из конституции Украины необходимо вовсе исключить главу о Крыме и Севастополе.

«С точки зрения здравого смысла, понятно, что это показывает слабость нынешней украинской власти, которая не может смириться с реалиями. Как минимум они вообще не должны были касаться темы Крыма в конституции, по крайней мере, на данном этапе. А в дальнейшем вообще исключить из конституции раздел о Крыме», — считает член Совфеда.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что большинство украинских политиков уже смирились с потерей Крыма, но до сих пор вынуждены выступать с обратными заявлениями.





