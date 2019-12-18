В Крыму ответили на исключение «особого» Севастополя из конституции Украины
Член Совета Федерации РФ от Крыма рассказал НСН, зачем президент Зеленский хочет лишить Севастополь «специального статуса».
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в конституции страны убирается упоминание о «специальном статусе» Севастополя. В нынешней редакции главного документа страны таким статусом обладают два города — Севастополь и Киев. В документе, который внесен в парламент Зеленским, «специальный статус» остается только у Киева. Депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112» заявил, что его фракция не поддержит изменение. «Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», — сказал он.
Детскими играми назвал в эфире НСН конституционные изменения по Севастополю член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков.
«Таким образом они демонстрируют какую-то заботу о Крыме, показывают своим избирателям, что они считают Крым своей территорией, поэтому решают какие-то конституционные вопросы по Крыму. Они занимаются детскими играми. Такое решение они могли бы принять по любому другому городу в любом другом государстве. Крым уже никак Украины не касается», — сказал сенатор.
По мнению Цекова, из конституции Украины необходимо вовсе исключить главу о Крыме и Севастополе.
«С точки зрения здравого смысла, понятно, что это показывает слабость нынешней украинской власти, которая не может смириться с реалиями. Как минимум они вообще не должны были касаться темы Крыма в конституции, по крайней мере, на данном этапе. А в дальнейшем вообще исключить из конституции раздел о Крыме», — считает член Совфеда.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что большинство украинских политиков уже смирились с потерей Крыма, но до сих пор вынуждены выступать с обратными заявлениями.
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