В Крыму ответили на исключение «особого» Севастополя из конституции Украины

18 декабря 201911:31
Ольга Дворянова

Член Совета Федерации РФ от Крыма рассказал НСН, зачем президент Зеленский хочет лишить Севастополь «специального статуса». 

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в конституции страны убирается упоминание о «специальном статусе» Севастополя. В нынешней редакции главного документа страны таким статусом обладают два города — Севастополь и Киев. В документе, который внесен в парламент Зеленским, «специальный статус» остается только у Киева. Депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112» заявил, что его фракция не поддержит изменение. «Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», — сказал он.

Детскими играми назвал в эфире НСН конституционные изменения по Севастополю член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков.

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«Таким образом они демонстрируют какую-то заботу о Крыме, показывают своим избирателям, что они считают Крым своей территорией, поэтому решают какие-то конституционные вопросы по Крыму. Они занимаются детскими играми. Такое решение они могли бы принять по любому другому городу в любом другом государстве. Крым уже никак Украины не касается», — сказал сенатор.

По мнению Цекова, из конституции Украины необходимо вовсе исключить главу о Крыме и Севастополе.

«С точки зрения здравого смысла, понятно, что это показывает слабость нынешней украинской власти, которая не может смириться с реалиями. Как минимум они вообще не должны были касаться темы Крыма в конституции, по крайней мере, на данном этапе. А в дальнейшем вообще исключить из конституции раздел о Крыме», — считает член Совфеда.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что большинство украинских политиков уже смирились с потерей Крыма, но до сих пор вынуждены выступать с обратными заявлениями.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКонституцияСевастопольСергей Цеков