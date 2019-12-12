В ЛНР не увидели пользы от продления закона об особом статусе республик

По его словам, новый состав Верховной рады, проголосовав за продление закона, взял на себя обязательства по выполнению этого закона. Также как президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи Нормандской четверки 9 декабря в Париже выразил намерение полноценно выполнить Минские соглашения.

«В дальнейшем необходимо в контактной группе обсуждать и согласовывать изменения к этому закону, убирать значительную часть обязательств, которые Украина в свое время внесла туда в одностороннем порядке, имплементировать туда формулу Штайнмайера и после этого вносить особый статус в Конституции Украины. Только в такой конфигурации особый статус может существовать в реальности. Если хотя бы один из этих шагов пропустить, то особый статус, как норма, записанная в Минских соглашениях, будет реализована крайне слабо», - считает собеседник НСН.

Напомним, закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей был принят в 2014 году и требует ежегодной пролонгации. В частности, документ предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе. Кроме того позволяет использование русского языка в органах местного самоуправления, участие местных властей в выборе руководителей прокуратуры и судов. Также устанавливает особую господдержку Украины для восстановления инфраструктуры и промышленности регионов. При этом, по решению Верховной Рады, эти меры применимы только тогда, когда российские войска и техника покинут территории ДНР и ЛНР, а также после внеочередных выборов в Донбассе по правилам Конституции Украины.

Ранее НСН сообщала, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита Нормандской четверки. Пушилин настаивает на том, чтобы текст был обнародован в полном объеме, без искажений и несогласованных правок. Власти республики пригрозили, что если это требование не будет удовлетворено, обмен пленными, перемирие в Донбассе и другие договоренности нормандской встречи реализованы не будут.



