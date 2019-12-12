В ЛНР не увидели пользы от продления закона об особом статусе республик
Советник Главы Луганской народной республики в эфире НСН рассказал, без чего закон об особом статусе работать не будет.
Закон об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей продлила Верховная Рада Украины сегодня, 12 декабря, сообщает «112 Украина». Единственным изменением в документе «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» стало продление сроков с 2019 года на 31 декабря 2020 года. Поправку поддержали 320 парламентарием, против выступили только депутаты из фракции «Голос», воздержались «Батьковщинцы».
Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН заявил, что этот конкретный шаг «лишь сохраняет замороженное состояние заблокированного закона об особом статусе», в котором он находится последние пять лет.
«Оно даже не выполняет ранее принятое Украиной решение об имплементации формулы Штайнмайера, которое регулирует механизм вступления в силу особого статуса. Украина просто поменяла цифру 2019 на 2020. Этим путем уже дважды проходил Порошенко, когда закон дважды пролонгировался на год. Да, оно создает условия, чтобы в дальнейшем создавать и вносить изменения в этот закон об особом статусе, но само по себе решение ничего не значит», - пояснил Мирошник.
По его словам, новый состав Верховной рады, проголосовав за продление закона, взял на себя обязательства по выполнению этого закона. Также как президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи Нормандской четверки 9 декабря в Париже выразил намерение полноценно выполнить Минские соглашения.
«В дальнейшем необходимо в контактной группе обсуждать и согласовывать изменения к этому закону, убирать значительную часть обязательств, которые Украина в свое время внесла туда в одностороннем порядке, имплементировать туда формулу Штайнмайера и после этого вносить особый статус в Конституции Украины. Только в такой конфигурации особый статус может существовать в реальности. Если хотя бы один из этих шагов пропустить, то особый статус, как норма, записанная в Минских соглашениях, будет реализована крайне слабо», - считает собеседник НСН.
Напомним, закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей был принят в 2014 году и требует ежегодной пролонгации. В частности, документ предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе. Кроме того позволяет использование русского языка в органах местного самоуправления, участие местных властей в выборе руководителей прокуратуры и судов. Также устанавливает особую господдержку Украины для восстановления инфраструктуры и промышленности регионов. При этом, по решению Верховной Рады, эти меры применимы только тогда, когда российские войска и техника покинут территории ДНР и ЛНР, а также после внеочередных выборов в Донбассе по правилам Конституции Украины.
Ранее НСН сообщала, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита Нормандской четверки. Пушилин настаивает на том, чтобы текст был обнародован в полном объеме, без искажений и несогласованных правок. Власти республики пригрозили, что если это требование не будет удовлетворено, обмен пленными, перемирие в Донбассе и другие договоренности нормандской встречи реализованы не будут.
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