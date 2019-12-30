Предшаг к миру: Политолог — об обмене Киева и Донбасса пленными
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН рассказал, что Владимир Зеленский, обменивая пленных, надеется сохранить свой президентский рейтинг.
В минувшее воскресенье, 29 декабря, на пункте пропуска под Горловкой состоялся обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом. Как отмечают Известия, на Украину вернулись 76 человек, в Донбасс — 124. В частности, 61 в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) и 63 — в Луганскую (ЛНР). Двое лиц, удерживаемых в ДНР, отказались от обмена. Власти Украины заявили о намерении вернуть из Донбасса еще около 300 удерживаемых лиц.
Комментируя состоявшийся обмен, глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что скептически относится к высказываниям о том, что это важный шаг на пути к мирному урегулированию.
«Но то, что этот обмен способствует созданию более адекватной атмосферы доверия, это правда. Означает ли это, что дальше процесс будет двигаться в русле доверия и продвижения по пути мирного урегулирования? Не факт. Прежде всего потому, что сам обмен хоть и встретил некоторые протесты, они не были массовыми. А вот если президент Зеленский продемонстрирует готовность идти на голосование за закон об амнистии или за имплементацию особого статуса? Это всё, что связано для этих людей - четверти общественного мнения - с тем, что может привести к радикальному изменению курса страны. Вот это может вызвать протесты активного меньшинства. Мне кажется, что президент к этому не готов. Я не думаю, что этот обмен - важный шаг на пути мирного урегулирования. Пока это предшаг. Кроме того, ясно, что в этом заинтересован президент - для удержания своего рейтинга, который неминуемо в следующем году будет падать. И ему пока больше нечего показать чего-то решенного с помощью его политической воли», — отметил собеседник НСН.
Кстати, Михаил Погребинский заявил, что рейтинг Владимира Зеленского в следующем году будет падать из-за продолжающегося ухудшения экономической ситуации.
«Не видно никаких ясных перспектив улучшения. В обещания заметно снизить тарифы никто не верит. Наказать предыдущую власть за коррупцию, за то, что внутри страны устроен раздрай, пока президент не решается. Кроме того, люди будут остывать от этого возбуждённого состояния веры в нового лидера, который решит их проблемы. Я думаю, что до конца осени 2020 года президент потеряет минимум треть своего нынешнего рейтинга», — резюмировал эксперт.
Напомним, Владимир Зеленский лично встретил вернувшихся после обмена в Донбассе украинских военнослужащих в киевском аэропорту Борисполь. Он объявил о выполнении первой части «нормандских договоренностей». Решение об обмене пленными до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. После этого ДНР, ЛНР и Киев согласовали детали.
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