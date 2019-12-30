Предшаг к миру: Политолог — об обмене Киева и Донбасса пленными

В минувшее воскресенье, 29 декабря, на пункте пропуска под Горловкой состоялся обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом. Как отмечают Известия, на Украину вернулись 76 человек, в Донбасс — 124. В частности, 61 в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) и 63 — в Луганскую (ЛНР). Двое лиц, удерживаемых в ДНР, отказались от обмена. Власти Украины заявили о намерении вернуть из Донбасса еще около 300 удерживаемых лиц.

Комментируя состоявшийся обмен, глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что скептически относится к высказываниям о том, что это важный шаг на пути к мирному урегулированию.

«Но то, что этот обмен способствует созданию более адекватной атмосферы доверия, это правда. Означает ли это, что дальше процесс будет двигаться в русле доверия и продвижения по пути мирного урегулирования? Не факт. Прежде всего потому, что сам обмен хоть и встретил некоторые протесты, они не были массовыми. А вот если президент Зеленский продемонстрирует готовность идти на голосование за закон об амнистии или за имплементацию особого статуса? Это всё, что связано для этих людей - четверти общественного мнения - с тем, что может привести к радикальному изменению курса страны. Вот это может вызвать протесты активного меньшинства. Мне кажется, что президент к этому не готов. Я не думаю, что этот обмен - важный шаг на пути мирного урегулирования. Пока это предшаг. Кроме того, ясно, что в этом заинтересован президент - для удержания своего рейтинга, который неминуемо в следующем году будет падать. И ему пока больше нечего показать чего-то решенного с помощью его политической воли», — отметил собеседник НСН.