Экс-главком ВСУ опасается, что Россия возьмет большую часть Украины
Экс-главком украинских Вооруженных сил Виктор Муженко опасается, что Москва к 2025 году может занять большую часть территории бывшей советской республики, сообщает издание «Факты».
По его словам, если не будет политических договоренностей, под контроль России может перейти правобережная часть страны. «Это получается», — заявил он.
Муженко отметил, что происходящее на Украине само собой не закончится. По его словам, срок окончания украинского конфликта уже «выходит на 2025 год».
Напомним, Германия намерена резко нарастить военную помощь Украине.
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