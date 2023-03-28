Экс-главком ВСУ опасается, что Россия возьмет большую часть Украины

По его словам, если не будет политических договоренностей, под контроль России может перейти правобережная часть страны. «Это получается», — заявил он.

Муженко отметил, что происходящее на Украине само собой не закончится. По его словам, срок окончания украинского конфликта уже «выходит на 2025 год».

Напомним, Германия намерена резко нарастить военную помощь Украине.

