СМИ: Летчик заявил о готовности ВКС России к контрнаступлению ВСУ

Воздушно-космические силы России готовы отразить любое возможное контрнаступление ВСУ, заявил российский летчик. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отметил собеседник агентства, в ВКС знают, что противник готовит контратаки, пишет Ura.ru.

«Мы их будем ждать, и мы готовы. Не подпустим их на наши рубежи», — подчеркнул летчик.

С начала специальной военной операции штурмовая авиация РФ совершила более 20 тысяч боевых вылетов, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:СпецоперацияВКС РФВСУ

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