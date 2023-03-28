СМИ: Летчик заявил о готовности ВКС России к контрнаступлению ВСУ
28 марта 202309:52
Воздушно-космические силы России готовы отразить любое возможное контрнаступление ВСУ, заявил российский летчик. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, в ВКС знают, что противник готовит контратаки, пишет Ura.ru.
«Мы их будем ждать, и мы готовы. Не подпустим их на наши рубежи», — подчеркнул летчик.
С начала специальной военной операции штурмовая авиация РФ совершила более 20 тысяч боевых вылетов, отмечает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru