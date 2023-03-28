СМИ: Летчик заявил о готовности ВКС России к контрнаступлению ВСУ

Как отметил собеседник агентства, в ВКС знают, что противник готовит контратаки, пишет Ura.ru.

«Мы их будем ждать, и мы готовы. Не подпустим их на наши рубежи», — подчеркнул летчик.

С начала специальной военной операции штурмовая авиация РФ совершила более 20 тысяч боевых вылетов, отмечает телеканал «360».

