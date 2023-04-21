Кто облажался? Разногласия Украины с союзниками растут на фоне штурма Артемовска

Спецоперация на Украине продолжается на фоне угроз Киева контрнаступать и обещаний Запада помогать столько, сколько потребуется. Только на деле оказывается, что разногласия Киева и партнеров становятся все более явными.

Так, главным камнем преткновения последние недели можно считать Артемовск (Бахмут), который российская сторона продолжает активно штурмовать. Киев неоднократно заявлял, что при необходимости украинские бойцы отступят из города, но этого так и не случилось. При этом ВСУ признают, что ситуация на данном участке фронта только ухудшается, Украина несет большие потери.

В Вашингтоне внимательно следят за происходящим в эпицентре СВО. Так, по данным газеты Washington Post, США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артемовске и даже предлагали оставить город.

«Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам разведки США, о которых ранее не сообщалось, Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город», — отмечает издание.