Кто облажался? Разногласия Украины с союзниками растут на фоне штурма Артемовска
Властям Украины уже предлагают отступить из Артемовска, но Киев продолжает требовать помощи перед ожидаемым в ближайшие дни контрнаступлением ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается на фоне угроз Киева контрнаступать и обещаний Запада помогать столько, сколько потребуется. Только на деле оказывается, что разногласия Киева и партнеров становятся все более явными.
Так, главным камнем преткновения последние недели можно считать Артемовск (Бахмут), который российская сторона продолжает активно штурмовать. Киев неоднократно заявлял, что при необходимости украинские бойцы отступят из города, но этого так и не случилось. При этом ВСУ признают, что ситуация на данном участке фронта только ухудшается, Украина несет большие потери.
В Вашингтоне внимательно следят за происходящим в эпицентре СВО. Так, по данным газеты Washington Post, США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артемовске и даже предлагали оставить город.
«Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам разведки США, о которых ранее не сообщалось, Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город», — отмечает издание.
Напомним, что уже в феврале Белый дом не исключал отступления ВСУ из Артемовска. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в любом случае окончательное решение будет принимать Киев.
При этом для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, а бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении, заявил ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
«Украинская армия цепляется за Бахмут, потому что им необходимо сковать ударную активность российских войск вплоть до своего контрнаступления, которое практически точно будет не под Бахмутом. Зачем контратаковать там, где противник сильнее всего на данный момент? Украинская армия сосредотачивает силы на Запорожском направлении, на южном участке донецкого фронта, готовит запасы боеприпасов, наступать они будут там. До этого им желательно сковать российские войска в районе Бахмута, что они успешно и делали всю зиму. Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - объяснил он.
19 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские войска контролируют почти 90% территории Артемовска. Он также говорил, что согласованного отступления ВСУ из Артемовска на данный момент нет, есть попытки выхода, но выходят из города малые подразделения.
Также штурмовые подразделения российской армии смогли прорваться к трассе О-0506, соединяющей Артемовск с укрепрайоном в Часовом Яре, сообщается в Telegram-канале «Военкоры «Русской весны». Ожесточенные бои продолжаются.
Серьезные разногласия Киева и коллективного Запада также связаны с поставками Украине вооружения. Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что власти Украины разочарованы тем, что страны Евросоюза не могут выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева.
«Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности»,— пожаловался он в Twitter.
При этом пользователей соцсети возмутил подобный выпад официального Киева. Комментаторы под публикацией дипломата обвинили его в постоянном выпрашивании денег. Пользователи отвечали, что в Евросоюзе хватает «своих проблем».
«Ты облажался. Мы даем вам оружие и миллиарды евро, а вы еще смеете критиковать?» — приводит РИА Новости слова одного из читателей.
«Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой», - резко высказался другой пользователь.
Так или иначе, на фоне обещанного контрнаступления Киев вынужден запрашивать все больше западных поставок.
О том, что Украина планирует запросить у западных стран срочные поставки зенитных ракет, пишет Financial Times. По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.
«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет ... опасаясь, что (их) острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки», — отмечается в материале.
После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил заявить, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений. Глава правительства Германии заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву военную помощь, но о поставке новых типов вооружений речи сейчас не идет.
По его словам, в настоящее время Киев нуждается в «том же вооружении, но в больших количествах». Шольц пояснил, что речь идет о поставках Украине систем противоракетной обороны, танков и боеприпасов.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые допустил возможность военной помощи Киеву. На этом фоне зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поспешил напомнить о «партнерских» отношениях России и КНДР.
«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР?», - написал он в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Южную Корею о том, что военную помощь Киеву Москва рассматривает как «откровенно враждебный антироссийский акт». О своей позиции Россия не устает напоминать любой стране, желающей «поддержать» Киев оружием.
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