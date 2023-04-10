«Уничтожены или кончились»: Может ли Украина защитить небо своими ПВО
Военный эксперт Павел Калмыков в беседе с НСН усомнился в возможности Киева противостоять российским войскам в воздухе.
Господство в воздухе играет определяющую роль на поле боя, и зачастую системы ПВО являются первой целью, однако на сегодняшний день у Украины ситуация с защитой неба выглядит плачевно, рассказал НСН эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.
«Секретный» слайд Пентагона, переставший быть секретным после утечки, содержит оценки о скором истощении систем ПВО Украины. Как пишет американское издание The Wall Street Journal, согласно публикации от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для «Буков» к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления.
«Мы не обладаем реальными цифрами касаемо украинских запасов. Но вообще считалось, что большая часть советского ПВО уже уничтожена. Поэтому Киев стал запрашивать западные поставки. Я лично не могу понять: есть ли у них вообще запасы ракет для систем ПВО советского образца? Даже если, предположим, им поставили из бывших стран социалистического лагеря Восточной Европы – Польши, Венгрии, Болгарии… Эти запасы явно ограничены. Украина не сможет, конечно, при массированной атаке противостоять нашим ракетам, что и показали удары по их энергосистеме», - сказал Калмыков.
На сегодняшний день все говорит о том, что украинские системы ПВО либо уничтожены, либо у Киева закончились боеприпасы, считает эксперт.
«Господство в воздухе дает решающее преимущество на поле боя. Если проводить реальную стратегическую наступательную операцию, не как сейчас, где идут позиционные бои, а реальный удар, то, конечно, это будет с применением высокоточного оружия, авиации и так далее. Конечно, в первую очередь один из первых ударов идет на подавление систем ПВО по зенитным ракетным комплексам. […] Повторюсь: нет точных данных из Украины, что они массово используются системы ПВО советского образца. То есть либо либо они все уничтожены, либо для них нет боеприпасов», - резюмировал собеседник.
Ранее британский полковник в отставке Глен Грант назвал шесть критических ошибок ВСУ, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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