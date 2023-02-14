Белый дом не исключил отступление ВСУ из Артемовска

США не исключают, что Вооруженные силы Украины могут отступить из Артемовска (Бахмут). Об этом на брифинге для журналистов во вторник заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что в любом случае окончательное решение будет принимать Киев.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сегодня сообщил, что в ближайшее время взять Артемовск (Бахмут) не получится. По его словам, в городе идут тяжелейшие бои, штурмуется дом за домом, происходящее он назвал «мясорубкой». Пригожин считает, что «никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет».

Накануне советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что взятый российскими войсками населенный пункт Красная гора — один из основных пунктов для контроля над подступами к Артемовску. По его мнению, командование ВСУ осознает скорую сдачу гарнизона в Артемовске.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраина
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