Белый дом не исключил отступление ВСУ из Артемовска

США не исключают, что Вооруженные силы Украины могут отступить из Артемовска (Бахмут). Об этом на брифинге для журналистов во вторник заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что в любом случае окончательное решение будет принимать Киев.