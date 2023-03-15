«Апрельское наступление»: Зеленский не сдает Артемовск, несмотря на потерю ключевых позиций

О том, что украинские войска планируют контрнаступление в районе Артемовска (Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, ВСУ готовят четыре удара. Два из них планируется нанести во фланги, уточнил бизнесмен.

Он отметил, что командование украинской армии собирается рассечь наступающие подразделения ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что бойцы группы приближаются к администрации Артемовска. В районе города находится порядка 50 тысяч бойцов ВСУ, из них 12-20 тысяч - непосредственно в населенном пункте, рассказал основатель ЧВК.

Военный эксперт Борис Рожин описал ситуацию в Артемовске для канала «Vоенкор Котенок». По его данным, на севере отмечается дальнейшее продвижение ЧВК «Вагнер» у Зализнянского и Орехово-Васильевки. Идут бои на подступах к Богдановке, фиксируется подготовка противника к контрударам на этом направлении. Пока все дороги из Артемовска в той или иной степени находятся под огневым контролем вагнеровцев.

«Фактически, существует ситуация оперативного окружения, но полноценный котел может образоваться лишь при потере противником Богдановки или Хромово», - объяснил он.

По его информации, на юге бойцы отразили контратаки противника у Красного, также был освобожден завод «Востокмаш» в промзоне АЗОМа, но стоит ожидать новых атак ВСУ, которые дождутся перебрасываемых резервов.

При этом военные эксперты отмечают, что контрнаступление ВСУ может случиться и на другом направлении, например, в Запорожье. Так, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявил, что Киев собрал 40-тысячную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, чтобы в апреле начать наступление на юг региона.

«Эта группировка на Донбасс не пойдет, там противник будет и дальше истощать силы наших наступающих войск, сдавая по укрепленной деревне в два-три дня. Эти силы готовят для весеннего наступления на юг Запорожской области. Если бы эти 40 тысяч были выстроены на плацу или сосредоточены на одном полигоне, то их можно было бы поразить, но речь идет о рассредоточенных подразделениях», - сказал Стрелков.