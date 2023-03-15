«Апрельское наступление»: Зеленский не сдает Артемовск, несмотря на потерю ключевых позиций
Российские силы продвигаются в Артемовске и наступают на Купянском направлении, обсуждается возможное контрнаступление ВСУ в Запорожье.
ВСУ теряют ключевые оборонительные рубежи в Артемовске, заявил корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке.
«Очередной украинский рубеж обороны в Бахмуте рухнул, и российские силы вошли в северный промышленный квартал», - сказал он.
Он также отметил, что вагнеровцы заняли завод «Востокмаш», где в декабре украинский лидер Владимир Зеленский чествовал украинские войска, оборонявшие город.
По его данным, российские силы теперь смогут продвигаться вперед «улица за улицей», так как система укреплений рухнула.
Ситуация в городе для ВСУ усложняется и тем, что среди войск остается только младший командный состав. Об этом РИА Новости сообщи один из пленных из состава нацгвардии Украины. При этом в офисе Зеленского сообщили, что глава государства провел заседание, на котором было решено продолжать удерживать Артемовск. Оборона Артемовска будет усилена, сообщил лидер Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
О том, что украинские войска планируют контрнаступление в районе Артемовска (Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, ВСУ готовят четыре удара. Два из них планируется нанести во фланги, уточнил бизнесмен.
Он отметил, что командование украинской армии собирается рассечь наступающие подразделения ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что бойцы группы приближаются к администрации Артемовска. В районе города находится порядка 50 тысяч бойцов ВСУ, из них 12-20 тысяч - непосредственно в населенном пункте, рассказал основатель ЧВК.
Военный эксперт Борис Рожин описал ситуацию в Артемовске для канала «Vоенкор Котенок». По его данным, на севере отмечается дальнейшее продвижение ЧВК «Вагнер» у Зализнянского и Орехово-Васильевки. Идут бои на подступах к Богдановке, фиксируется подготовка противника к контрударам на этом направлении. Пока все дороги из Артемовска в той или иной степени находятся под огневым контролем вагнеровцев.
«Фактически, существует ситуация оперативного окружения, но полноценный котел может образоваться лишь при потере противником Богдановки или Хромово», - объяснил он.
По его информации, на юге бойцы отразили контратаки противника у Красного, также был освобожден завод «Востокмаш» в промзоне АЗОМа, но стоит ожидать новых атак ВСУ, которые дождутся перебрасываемых резервов.
При этом военные эксперты отмечают, что контрнаступление ВСУ может случиться и на другом направлении, например, в Запорожье. Так, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявил, что Киев собрал 40-тысячную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, чтобы в апреле начать наступление на юг региона.
«Эта группировка на Донбасс не пойдет, там противник будет и дальше истощать силы наших наступающих войск, сдавая по укрепленной деревне в два-три дня. Эти силы готовят для весеннего наступления на юг Запорожской области. Если бы эти 40 тысяч были выстроены на плацу или сосредоточены на одном полигоне, то их можно было бы поразить, но речь идет о рассредоточенных подразделениях», - сказал Стрелков.
Он отметил, что для ВСУ настала очередь идти в наступление. По словам Стрелкова, украинское командование дождется, когда военные освоят поставленную западную технику, а потом отдаст приказ о наступлении.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев начал перебрасывать на Запорожское направление боевую авиацию, намекая на планы Киева атаковать.
При этом старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН предупредил, что Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем.
«Южное направление самое опасное с точки зрения перерезания сухопутного коридора в Крым, это и есть Запорожское направление. Я думаю, что украинское командование будет всячески скрывать и дезинформировать наше командование. Если действительно они перебрасывают, надо ориентироваться не на сообщения общественников, а на реакцию нашего Генштаба. Сейчас идет так называемая функельшпиль – в переводе с немецкого «яркая игра», намеренный вброс ложной информации, как бы утечка информации, чтобы дезинформировать. Разнообразные вбросы со стороны Украины этим и являются», - сказал собеседник НСН.
По его словам, необходимо отслеживать переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, именно такие маневры могут говорить о подготовке наступления, он призвал не ориентироваться на переброс авиации.
Несмотря на возможные планы ВСУ, Минобороны РФ продолжает отчитываться об успехах российских сил и на Купянском направлении. Так, накануне штурмовые группы российских сил взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и сорвали переброску резервов в районе Синьковки в Харьковской области. Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на этом участке фронта по несколько десятков военнослужащих.
На донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии возобновили наступательные действия вблизи Новомихайловки. Чуть севернее они стремятся установить контроль над Победой. Российская артиллерия плотно работает по западной части Марьинки. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
По данным военных аналитиков, на луганском направлении российские войска вновь пытались выйти к Белогоровке, но ВСУ удерживают позиции, на северо-западнее ВС РФ продвинулись к Ямполевке.
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