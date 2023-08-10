Экс-разведчик Риттер: ВСУ понесли колоссальные потери в ходе наступления

Украинская армия несет огромные потери в ходе неудачного контрнаступления. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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По его мнению, контрнаступление стало для ВСУ невыполнимой миссией. Главной проблемой украинской армии офицер назвал нехватку боевого опыта.

Он обратил внимание, что многие украинские солдаты прошли только базовую 21-дневную подготовку.

В интервью газете The Washington Post президент Польши Анджей Дуда признал, что ВСУ не смогли провести успешное контрнаступление. Политик указал на нехватку оружия у Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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