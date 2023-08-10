Экс-разведчик Риттер: ВСУ понесли колоссальные потери в ходе наступления

По его мнению, контрнаступление стало для ВСУ невыполнимой миссией. Главной проблемой украинской армии офицер назвал нехватку боевого опыта.

Он обратил внимание, что многие украинские солдаты прошли только базовую 21-дневную подготовку.

В интервью газете The Washington Post президент Польши Анджей Дуда признал, что ВСУ не смогли провести успешное контрнаступление. Политик указал на нехватку оружия у Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

