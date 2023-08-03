Представитель военного ведомства отметил, что у США нет иллюзий относительно наступления. Райдер напомнил, что у России было время создать мощные укрепления.

«Бои будут трудными», - сказал пресс-секретарь ведомства.

Райдер заявил, что Киев обладает «значительными боевыми способностями». Украинцы сами выберут время для задействования основных сил, добавил он.

В беседе с РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о сокращении поставок западной техники Украине. Он усомнился, что Киев получит американские самолеты, передает «Радиоточка НСН».

