Пентагон заявил об отсутствии иллюзий по поводу наступления ВСУ
Соединенные Штаты понимают, что украинской армии трудно вести контрнаступление, сказал в ходе брифинга глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.
Представитель военного ведомства отметил, что у США нет иллюзий относительно наступления. Райдер напомнил, что у России было время создать мощные укрепления.
«Бои будут трудными», - сказал пресс-секретарь ведомства.
Райдер заявил, что Киев обладает «значительными боевыми способностями». Украинцы сами выберут время для задействования основных сил, добавил он.
В беседе с РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о сокращении поставок западной техники Украине. Он усомнился, что Киев получит американские самолеты, передает «Радиоточка НСН».
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