Песков: атаки на Донбасс после референдумов будут расцениваться как агрессия против России

По его словам, в этом случае все попытки Украины вернуть данные территории будут расцениваться Москвой, как нападение на Россию.

«Безусловно... Если произойдет акт вступления этих территорий в состав РФ, то, соответственно, уже будет работать соответствующее положение конституции», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области объявили, что с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

