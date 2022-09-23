Песков: атаки на Донбасс после референдумов будут расцениваться как агрессия против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после принятия решения о вхождении в состав России в отношении Донбасса и других территорий сразу же начнет действовать российская Конституция, сообщает ТАСС.
По его словам, в этом случае все попытки Украины вернуть данные территории будут расцениваться Москвой, как нападение на Россию.
«Безусловно... Если произойдет акт вступления этих территорий в состав РФ, то, соответственно, уже будет работать соответствующее положение конституции», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области объявили, что с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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