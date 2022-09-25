Политик Журавко погиб при ракетном ударе по Херсону

В результате удара погибли два человека, уточняет РИА Новости. При этом имя второй жертвы не уточняется.

Со своей стороны, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в воскресенье утром о сильном взрыве в Мелитополе.

