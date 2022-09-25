Политик Журавко погиб при ракетном ударе по Херсону
В результате ракетного удара по гостинице в центре Херсона погиб экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, сообщает ТАСС.
По данным администрации Херсонской области, около 5:30 украинские военные обстреляли гостиницу, в которой находились журналисты.
Ракетный удар, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
В результате удара погибли два человека, уточняет РИА Новости. При этом имя второй жертвы не уточняется.
Со своей стороны, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в воскресенье утром о сильном взрыве в Мелитополе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Политик Журавко погиб при ракетном ударе по Херсону
- Пиотровский будет директором Эрмитажа еще три года
- Володин пообещал исправить ошибки при мобилизации
- При опрокидывании катера в Карелии один человек погиб, трое пропали
- Эксперт: заболеваемость COVID-19 в России находится на верхнем плато
- Названо лекарство, которое должно быть всегда под рукой
- Япония заявила протест КНДР после ракетного пуска
- Раскрыт подвох рассрочки без переплат
- Лавров вспомнил нецензурное высказывание Нуланд
- Экс-сотрудник Белого дома: Запад мечтает уничтожить Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru