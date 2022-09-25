Политик Журавко погиб при ракетном ударе по Херсону

В результате ракетного удара по гостинице в центре Херсона погиб экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, сообщает ТАСС.

По данным администрации Херсонской области, около 5:30 украинские военные обстреляли гостиницу, в которой находились журналисты.

Ракетный удар, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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В результате удара погибли два человека, уточняет РИА Новости. При этом имя второй жертвы не уточняется.

Со своей стороны, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в воскресенье утром о сильном взрыве в Мелитополе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыРакетыХерсон
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