«Голосовали в бомбоубежищах»: Как прошел первый день референдума о присоединении к России
В первый день голосования о присоединении к России Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР фиксировались попытки провокаций со стороны ВСУ.
В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях начался второй день голосования на референдуме по вхождению в состав России. Как прошел первый день плебисцита – в обзоре НСН.
ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
За два часа до старта голосования город Стаханов в ЛНР оказался под обстрелом украинских военных. Провокация не удалась – голосование началось строго в 8 утра.
«Что касается обстрела Стаханова, то это явный признак запугивания людей, чтобы они не шли голосовать, но люди готовы делать это даже под обстрелами», - сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
Уже днем ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово и столько же по Рубежному. В целях безопасности голосование организовали в бомбоубежищах.
«Что касается обстрелов, они действительно немного напугали наших избирателей, но при этом голосование продолжилось в бомбоубежищах по просьбе самих избирателей», - цитирует главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко РИА Новости.
Немного раньше из-за обстрелов пришлось закрыть участки для голосования в Алчевске и Северодонецке.
«Нам пришлось немного раньше закрыть участки на территории Алчевска и Северодонецка, в связи с обстрелами. В Северодонецке была угроза обстрела, поэтому мы обеспечили безопасность членам избирательной комиссии и наших избирателей», - пояснила Кравченко.
Она также рассказала, что члены участковых комиссий получали угрозы по СМС.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале заявил, что жителей Донбасса сломать не удастся, а возможности войти в состав России они ждали больше 8 лет.
«Нас запугивали, нас пытались утопить в крови, нам отключали свет и воду, оставляли без еды и средств к существованию. Нас пытались сломать. Однако украинские фашисты в очередной просчитались, потому что Донбасс невозможно поставить на колени, и мы с вами доказали это», - отметил Пасечник.
В первый день референдума в Луганской народной республике проголосовали 21,97% жителей или 398,9 тысяч человек.
ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
23 сентября под обстрелами оказались города Горловка, Яковлевка и другие населенные пункты. На донецком направлении противник применял - РСЗО БМ-21 «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском - РСЗО БМ-21 «Град», артиллерию 155 и 152 мм, НАР, танки.
«Обстрелы со стороны украинских войск на процесс голосования в ДНР не повлияли, но были случаи, когда комиссиям приходилось спускаться в укрытия», заявили представители ЦИК РИА Новости.
Явка жителей Донецкой народной республики в первый день голосования о присоединении республики к России превзошла ожидания и составила 23,64%, заявил в своем Telegram-канале глава Денис Пушилин.
«Это даже больше, чем мы ожидали», - отметил Пушилин.
Он отметил, что украинская пропаганда продолжает работать в своем репертуаре, заявляя, что «избиратели голосуют под дулом автоматов» и что фальсифицируются результаты.
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Явка первого дня референдума в Запорожской области составила 20,52 процента. Такие данные озвучила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
23 сентября Служба безопасности Украины сообщила, что перехватила документы российской стороны, регламентирующие организацию референдума на территории Запорожской области. В результате ведомство установило личности более полутора тысяч человек, причастных к планируемому мероприятию.
Избирком Запорожской области эту информацию опроверг.
Появились сообщения о том, что, якобы, в руки украинских спецслужб попали списки с личными данными организаторов референдума, а также всех, кто помогает в проведении исторического волеизъявления. В качестве «доказательства» был продемонстрирован некий список с неразличимыми именами, фамилиями и адресами. Избирательная комиссия Запорожской области со всей ответственностью заявляет: это очередная ложь и провокация со стороны Украины, - говорится в сообщении.
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Херсонской области по итогам первого дня референдума – самая низкая явка.
«По завершении первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав РФ явка составила 15,31% от общего списочного состава избирателей», - сообщила РИА Новости глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
Голосование здесь тоже проходило под обстрелами.
«18:01 в Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Девятая. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», - сообщили в администрации города.
А полицейские совместно с Росгвардией в Алешковском районе задержали диверсионно-разведывательнаую группу в поселке Правые Саги в составе 5 человек. При проведении обысковых мероприятий обнаружены тайники со значительным арсеналом оружия. Изъяты автоматы и пулеметы Калашникова с патронами различного калибра в количестве более 8 тысяч штук, 9 противотанковых управляемых ракет, гранатометы и выстрелы к ним, ручные гранаты, мины и прочее вооружение и снаряжение, форма ВСУ. Задержанные уже дают признательные показания о целях и объектах диверсий и террористических актов, указывают на своих подельников, проводятся мероприятия по их задержанию.
Референдумы завершатся 27 сентября.
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