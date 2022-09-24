«Голосовали в бомбоубежищах»: Как прошел первый день референдума о присоединении к России

Уже днем ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово и столько же по Рубежному. В целях безопасности голосование организовали в бомбоубежищах.

«Что касается обстрелов, они действительно немного напугали наших избирателей, но при этом голосование продолжилось в бомбоубежищах по просьбе самих избирателей», - цитирует главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко РИА Новости.

Немного раньше из-за обстрелов пришлось закрыть участки для голосования в Алчевске и Северодонецке.

«Нам пришлось немного раньше закрыть участки на территории Алчевска и Северодонецка, в связи с обстрелами. В Северодонецке была угроза обстрела, поэтому мы обеспечили безопасность членам избирательной комиссии и наших избирателей», - пояснила Кравченко.

Она также рассказала, что члены участковых комиссий получали угрозы по СМС.