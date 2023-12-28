«Окружение и ликвидация!»: Украина готовится к сдаче Авдеевки в ДНР

Российские силы в рамках специальной военной операции начали новую фазу наступления на Авдеевку, сообщает «Русская весна» со ссылкой на бойцов, выполняющих боевые задачи на направлении.

Цель — переход от тактического окружения, в котором сейчас находятся солдаты Вооруженных сил Украины, в «фазу окружения» и «взятие Авдеевки под полный огневой контроль». Удары по позициям противника наносят реактивная и ствольная артиллерия, ТОС «Солнцепек», а также ВКС России.

Днем ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что украинские СМИ активно «готовят аудиторию к сдаче города под двумя соусами».

По его словам, командующие Украины уже сейчас начинают заявлять, что Авдеевка им якобы не так уж и нужна, а также, что главным приоритетом является сохранение жизней бойцов.

Тогда же глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ делают все возможное для скорейшего освобождения населенного пункта Авдеевка.