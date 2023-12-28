«Окружение и ликвидация!»: Украина готовится к сдаче Авдеевки в ДНР

Российские силы начали новую фазу наступления на Авдеевку в ДНР с целью взять населенный пункт под полный огневой контроль. 

Российские силы в рамках специальной военной операции начали новую фазу наступления на Авдеевку, сообщает «Русская весна» со ссылкой на бойцов, выполняющих боевые задачи на направлении.

Цель — переход от тактического окружения, в котором сейчас находятся солдаты Вооруженных сил Украины, в «фазу окружения» и «взятие Авдеевки под полный огневой контроль». Удары по позициям противника наносят реактивная и ствольная артиллерия, ТОС «Солнцепек», а также ВКС России.

Днем ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что украинские СМИ активно «готовят аудиторию к сдаче города под двумя соусами».

По его словам, командующие Украины уже сейчас начинают заявлять, что Авдеевка им якобы не так уж и нужна, а также, что главным приоритетом является сохранение жизней бойцов.

Тогда же глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ делают все возможное для скорейшего освобождения населенного пункта Авдеевка.

Армия РФ начала новую фазу наступления на Авдеевку

А до этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что украинские войска могут оставить Авдеевку через два-три месяца.

«Не нужно нам зацикливаться и устраивать какое-нибудь "шоу" вокруг конкретного населенного пункта. У ВС РФ есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом… Будем оборонять Авдеевку ровно столько, сколько будет сил», - сообщил он.

По данным Telegram-канала «WarGonzo», 27 декабря российские войска пытались продвинуться в районе Невельского.

«На Первомайское, Северное (населенный пункт к западу от Авдеевки) и Авдеевку наступали при поддержке артиллерии. Укрепрайон атаковали со стороны промзоны на юго-восточных окраинах города. На северо-восточных у коксохимического завода – встречные бои», - пишут аналитики.

8 декабря военный корреспондент Александр Коц говорил НСН, что российские военные продвигаются к «южным воротам» в Авдеевку в ДНР, однако повального отступления ВСУ пока нет.

«Недавно был взят мощный укрепрайон, который приблизил нас к очередному укрепу, который называется "Царская охота", это фактически южные ворота в Авдеевку. Но о каком-то повальном бегстве и о том, что украинская авдеевская группировка сдает город говорить крайне преждевременно. Там еще довольно много тяжелой работы, противник отчаянно обороняется», - сказал Коц.

Тогда же он объяснил, что будет после взятия Авдеевки, которая является северным пригородом Донецка.

Россия сорвала попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой

«С одной стороны, взятие Авдеевки открывает дорогу дальше, по оси главной линии украинской обороны в Донбассе: Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, с другой стороны, это открывает нам путь в тыл южно-донецкой группировке противника, где нет укреплений, есть оперативный простор и возможность ударить по врагу с двух сторон, с юга и севера. А, может быть, будет какой-то совершенно иной план сразу на нескольких направлениях. Но это все гадание на кофейной гуще», - заключил собеседник НСН.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал RTVI, что Авдеевка — это «кость в горле под Донецком», позиции ВСУ в населенном пункте позволяют «терроризировать крупнейшую агломерацию Донбасса».

«Поэтому ликвидация этого плацдарма ВСУ, которая затянулась, откровенно говоря, — это, пожалуй, задача номер один сейчас на Донецком направлении», - говорил он еще в октябре.

Попытки захватить Авдеевку «в клещи» предпринимались российскими силами еще в марте. Тогда советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин говорил, что в ближайшие недели крупный украинский укрепрайон может попасть в окружение российских сил, но добиться «котла» не удалось.

Также военные эксперты допускают, что в случае взятия населенного пункта интенсивность обстрелов Донецка со стороны ВСУ заметно снизится.

«Сорвали наступление ВСУ»: Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили главную задачу года

25 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Вооруженные силы России взяли город Марьинка к юго-западу от Донецка под полный контроль.

По словам Шойгу, взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк.

«Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка, дальше на запад», — сказал он.

Путин согласился, что контроль над Марьинкой позволит отодвинуть боевые подразделения ВСУ и позволит российской армии «выходить на более широкий оперативный простор». Также глава государства отметил, что с 2014 года ВСУ создали в городе укрепрайон, построив большое количество железобетонных укреплений и ходов сообщения, а российским войскам удалось его «взломать».

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил тогда, что Марьинка для Донецка с самого начала боевых действий была точкой, откуда ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы. Он отметил, что из Марьинки «прилетало» и в центр, и по окраинам, Петровский район постоянно находился под обстрелами.

«Марьинка, Пески и Авдеевка постоянно попадали в сводки ополчения, а потом и народной милиции, как районы, откуда противник бьет по мирным жителям», - сказал он.

После этих событий на Украине бурно обсуждают предстоящую мобилизацию и планы властей внести изменения в законодательство. 26 декабря украинское правительство внесло в Верховную Раду проект закона о мобилизации, который сочли спорным, а Зеленский и Залужный поспорили о привлечении 500 тысяч новых солдат.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры