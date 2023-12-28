«Окружение и ликвидация!»: Украина готовится к сдаче Авдеевки в ДНР
Российские силы начали новую фазу наступления на Авдеевку в ДНР с целью взять населенный пункт под полный огневой контроль.
Российские силы в рамках специальной военной операции начали новую фазу наступления на Авдеевку, сообщает «Русская весна» со ссылкой на бойцов, выполняющих боевые задачи на направлении.
Цель — переход от тактического окружения, в котором сейчас находятся солдаты Вооруженных сил Украины, в «фазу окружения» и «взятие Авдеевки под полный огневой контроль». Удары по позициям противника наносят реактивная и ствольная артиллерия, ТОС «Солнцепек», а также ВКС России.
Днем ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что украинские СМИ активно «готовят аудиторию к сдаче города под двумя соусами».
По его словам, командующие Украины уже сейчас начинают заявлять, что Авдеевка им якобы не так уж и нужна, а также, что главным приоритетом является сохранение жизней бойцов.
Тогда же глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ делают все возможное для скорейшего освобождения населенного пункта Авдеевка.
А до этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что украинские войска могут оставить Авдеевку через два-три месяца.
«Не нужно нам зацикливаться и устраивать какое-нибудь "шоу" вокруг конкретного населенного пункта. У ВС РФ есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом… Будем оборонять Авдеевку ровно столько, сколько будет сил», - сообщил он.
По данным Telegram-канала «WarGonzo», 27 декабря российские войска пытались продвинуться в районе Невельского.
«На Первомайское, Северное (населенный пункт к западу от Авдеевки) и Авдеевку наступали при поддержке артиллерии. Укрепрайон атаковали со стороны промзоны на юго-восточных окраинах города. На северо-восточных у коксохимического завода – встречные бои», - пишут аналитики.
8 декабря военный корреспондент Александр Коц говорил НСН, что российские военные продвигаются к «южным воротам» в Авдеевку в ДНР, однако повального отступления ВСУ пока нет.
«Недавно был взят мощный укрепрайон, который приблизил нас к очередному укрепу, который называется "Царская охота", это фактически южные ворота в Авдеевку. Но о каком-то повальном бегстве и о том, что украинская авдеевская группировка сдает город говорить крайне преждевременно. Там еще довольно много тяжелой работы, противник отчаянно обороняется», - сказал Коц.
Тогда же он объяснил, что будет после взятия Авдеевки, которая является северным пригородом Донецка.
«С одной стороны, взятие Авдеевки открывает дорогу дальше, по оси главной линии украинской обороны в Донбассе: Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, с другой стороны, это открывает нам путь в тыл южно-донецкой группировке противника, где нет укреплений, есть оперативный простор и возможность ударить по врагу с двух сторон, с юга и севера. А, может быть, будет какой-то совершенно иной план сразу на нескольких направлениях. Но это все гадание на кофейной гуще», - заключил собеседник НСН.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал RTVI, что Авдеевка — это «кость в горле под Донецком», позиции ВСУ в населенном пункте позволяют «терроризировать крупнейшую агломерацию Донбасса».
«Поэтому ликвидация этого плацдарма ВСУ, которая затянулась, откровенно говоря, — это, пожалуй, задача номер один сейчас на Донецком направлении», - говорил он еще в октябре.
Попытки захватить Авдеевку «в клещи» предпринимались российскими силами еще в марте. Тогда советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин говорил, что в ближайшие недели крупный украинский укрепрайон может попасть в окружение российских сил, но добиться «котла» не удалось.
Также военные эксперты допускают, что в случае взятия населенного пункта интенсивность обстрелов Донецка со стороны ВСУ заметно снизится.
25 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Вооруженные силы России взяли город Марьинка к юго-западу от Донецка под полный контроль.
По словам Шойгу, взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк.
«Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка, дальше на запад», — сказал он.
Путин согласился, что контроль над Марьинкой позволит отодвинуть боевые подразделения ВСУ и позволит российской армии «выходить на более широкий оперативный простор». Также глава государства отметил, что с 2014 года ВСУ создали в городе укрепрайон, построив большое количество железобетонных укреплений и ходов сообщения, а российским войскам удалось его «взломать».
Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил тогда, что Марьинка для Донецка с самого начала боевых действий была точкой, откуда ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы. Он отметил, что из Марьинки «прилетало» и в центр, и по окраинам, Петровский район постоянно находился под обстрелами.
«Марьинка, Пески и Авдеевка постоянно попадали в сводки ополчения, а потом и народной милиции, как районы, откуда противник бьет по мирным жителям», - сказал он.
После этих событий на Украине бурно обсуждают предстоящую мобилизацию и планы властей внести изменения в законодательство. 26 декабря украинское правительство внесло в Верховную Раду проект закона о мобилизации, который сочли спорным, а Зеленский и Залужный поспорили о привлечении 500 тысяч новых солдат.
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