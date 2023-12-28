Армия РФ начала новую фазу наступления на Авдеевку

Цель — переход от тактического окружения, в котором сейчас находятся солдаты Вооруженных сил Украины, в «фазу окружения». Удары по позициям противника наносят реактивная и ствольная артиллерия, ТОС «Солнцепек», а также ВКС России.

26 декабря Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил, что украинские войска ушли из Марьинки. В рамках пресс-конференции Залужный также заявил, что в течение нескольких месяцев есть риск потери Украиной Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

