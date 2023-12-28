Армия РФ начала новую фазу наступления на Авдеевку
Военные России начали новую фазу наступления в районе Авдеевки, сообщает «Российская газета».
Цель — переход от тактического окружения, в котором сейчас находятся солдаты Вооруженных сил Украины, в «фазу окружения». Удары по позициям противника наносят реактивная и ствольная артиллерия, ТОС «Солнцепек», а также ВКС России.
26 декабря Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил, что украинские войска ушли из Марьинки. В рамках пресс-конференции Залужный также заявил, что в течение нескольких месяцев есть риск потери Украиной Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия РФ начала новую фазу наступления на Авдеевку
- Авербух представил шоу «Корова на льду»
- Фадеев исключит Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa» после «голой» вечеринки Ивлеевой
- Банк России рассказал, по каким фразам можно распознать телефонных мошенников
- Подросток застрелил сестру из-за рождественских подарков
- СМИ: Запад переводит конфликт на Украине в сторону переговоров
- Возле Севастополя уничтожили беспилотник
- Экс-глава Минобороны Сербии Вулин: протесты в Белграде похожи на Майдан
- СМИ: F-16 могут находиться на Украине
- США выделят Украине финальный пакет военной помощи на $250 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru