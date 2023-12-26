«Сорвали наступление ВСУ»: Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили главную задачу года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные усилия Вооружённых сил РФ в 2023 году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
По его словам, главной задачей был срыв «громко заявленного» контрнаступления Вооруженных силы Украины (ВСУ).
«Эта задача успешно выполнена», – указал глава военного ведомства.
Шойгу добавил, что российская армия «постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории».
Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что большинство россиян считают военные действия в рамках СВО на Украине главным событием 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru