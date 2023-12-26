«Сорвали наступление ВСУ»: Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили главную задачу года

По его словам, главной задачей был срыв «громко заявленного» контрнаступления Вооруженных силы Украины (ВСУ).



«Эта задача успешно выполнена», – указал глава военного ведомства.



Шойгу добавил, что российская армия «постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории».

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что большинство россиян считают военные действия в рамках СВО на Украине главным событием 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

