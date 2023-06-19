Западного оружия всё меньше: «Торнадо» точным ударом уничтожило HIMARS на Украине

При этом Минобороны отчиталось, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожил американскую установку HIMARS. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что натовский «Хаймарс» был уничтожен управляемой ракетой точным попаданием. Помимо этого, российские военные уничтожили десятки бронетранспортеров МРАП MaxxPro американского производства, которые охотно использует Киев на поле боя.

Кроме того, в понедельник утром, 19 июня, стало известно о возвращении под контроль России села в Запорожской области. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что российские войска освободили село Пятихатки, которое ранее было занято Вооруженными силами Украины, передает РБК. По его словам, российская армия заманила украинских солдат в «огневой мешок» и применили авиацию, артиллерию, а также тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

АМЕРИКАНСКИЕ СМИ ВПЕЧАТЛИЛИСЬ

О том, что российские войска успешно сдерживают натиск украинской армии, пишут и ряд американских газет. В частности, эксперты и аналитики из Washington Post считают, что созданная Россией мощная оборонительная линия уже замедлила наступательные операции ВСУ. В Соединенных Штатах уверены, что украинские войска не смогут добиться быстрых успехов. Помимо этого, специалисты отметили высокий уровень подготовки российских подразделений.

