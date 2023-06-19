Западного оружия всё меньше: «Торнадо» точным ударом уничтожило HIMARS на Украине
Российские военные освободили село в Запорожской области, заманив украинских солдат в «огневой мешок» и осыпав огнеметным обстрелом из «Солнцепека».
Подразделение ВСУ, пытавшееся наступать в минувшие выходные на южнодонецком направлении, потеряло больше половины личного состава у поселка Новодонецкого в Волновахском районе ДНР, передает РИА Новости. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов накануне заявил агентству, что расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» смог отразить наступление украинских войск в районе Новодонецкого.
При этом Минобороны отчиталось, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожил американскую установку HIMARS. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что натовский «Хаймарс» был уничтожен управляемой ракетой точным попаданием. Помимо этого, российские военные уничтожили десятки бронетранспортеров МРАП MaxxPro американского производства, которые охотно использует Киев на поле боя.
Кроме того, в понедельник утром, 19 июня, стало известно о возвращении под контроль России села в Запорожской области. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что российские войска освободили село Пятихатки, которое ранее было занято Вооруженными силами Украины, передает РБК. По его словам, российская армия заманила украинских солдат в «огневой мешок» и применили авиацию, артиллерию, а также тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».
АМЕРИКАНСКИЕ СМИ ВПЕЧАТЛИЛИСЬ
О том, что российские войска успешно сдерживают натиск украинской армии, пишут и ряд американских газет. В частности, эксперты и аналитики из Washington Post считают, что созданная Россией мощная оборонительная линия уже замедлила наступательные операции ВСУ. В Соединенных Штатах уверены, что украинские войска не смогут добиться быстрых успехов. Помимо этого, специалисты отметили высокий уровень подготовки российских подразделений.
По данным американской газеты The Wall Street Journal, ВС РФ использовали преимущество в воздушной силе, чтобы отразить попытки наступления ВСУ. Такое превосходство российской армии обеспечило сдерживание атаки на восточном и южном направлениях.
«Россия воспользовалась преимуществом своей превосходящей военно-воздушной мощи и ограниченной противовоздушной обороной Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины», - говорится в статье.
Вместе с тем, Минобороны Великобритании также отметило российское превосходство в воздухе. Оборонное ведомство по аналогии с американскими экспертами сообщило о преимуществе авиации России на юге Украины.
О превосходстве российских сил в воздухе заявляло Минобороны России еще в самом начале спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня в беседе о готовности ВСУ к контрнаступлению признал, что у Киева нет защиты от российской авиации.
По его словам, это может означать только то, что «большое количество солдат погибнет» в ходе контрнаступления. Зеленский настаивал и продолжает настаивать на увеличении поставок самолетов. В дополнение он подчеркивал, что Киев срочно нуждается в большом количестве систем ПВО Patriot, которые, к слову, тоже успешно уничтожают российские военные.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН заявил, что уничтожение ЗРК Patriot свидетельствует о их низкой эффективности, бессилии ПРО Украины и о результативности действия российского высокоточного и дальнобойного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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