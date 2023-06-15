«Бездарное и тупое»: в Киеве признали провал контрнаступления ВСУ
Контрнаступление украинской армии провалилось из-за плохой подготовки. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политик назвал наступление «бездарным и тупым». Виновным он назвал президента страны Владимира Зеленского.
«Значит надо начинать импичмент», - сказал эксперт.
Причиной неудачи ВСУ стала плохая подготовка, считает Соскин. Также он указал на ошибки командования уже в ходе операции.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление украинской армии сорвано благодаря тактике президента России Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
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