«Дырявый купол»: В Госдуме констатировали бессилие ПВО Украины против российского оружия
Запад все четче понимает, что поставляемое Украине оружие уходит в никуда, сказал НСН Юрий Швыткин.
Уничтожение ЗРК Patriot свидетельствует о их низкой эффективности, бессилии ПРО Украины и о результативности действия российского высокоточного и дальнобойного оружия. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания в Минобороны рассказал об успехах в районе проведения спецоперации, в частности, речь шла об уничтожении ЗРК Patriot производства США. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Швыткин объяснил, о чем говорит ликвидация ЗРК Patriot.
«Это свидетельствует о бессилии средств ПВО Украины. Также это говорит о низкой эффективности ЗРК Patriot, разрекламированного странами НАТО, и о дырявом израильском “Железном куполе”. И, безусловно, это показатель эффективности высокоточного и дальнобойного оружия Вооруженных сил России. Мы сумели нанести странам — членам Североатлантического альянса как военный, так и моральный ущерб», — сказал Швыткин.
По мнению собеседника НСН, Запад все больше начинает понимать и осознавать, что поставляемое им оружие на Украину уходит в никуда.
«Это оружие может и направляться на “черный рынок” украинскими властями, движимыми тягой к деньгам. Пусть Запад отправляет Киеву оружие дальше, если есть такое желание, мы все равно сделаем все возможное, чтобы нейтрализовать его зенитно-ракетные комплексы», — добавил депутат.
В заключение Швыткин прокомментировал сообщение Шойгу об уничтожении 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
«Известно, насколько Великобритания рекламировала все эти ракеты. Говорилось, что они чуть ли не несут перелом в войне. Этого не произошло и не произойдет. Если против ракет HIMARS Россия достаточно долго выстраивала тактику противодействия, то в случае с ракетами Storm Shadow в кратчайшие сроки были выявлены их слабые стороны. Мы пользуемся их недочетами и уничтожаем ракеты», — подытожил он.
Ранее военный аналитик Йона Джереми Боб заявил, что Украине не поможет передача израильской системы ПРО «Железный купол». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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