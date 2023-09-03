«Очень поучительная история». Арестом Коломойского Зеленский хочет отвлечь от провала ВСУ

Мера будет действовать два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (более 1,3 млрд рублей). Во время оглашения постановления суда с бизнесменом рядом были его адвокаты.

По словам адвоката украинского бизнесмена Александра Лысака, его клиент не будет вносить залог. Защитник готовится подать апелляцию на решение суда.



«Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим», – пояснил Лысак.

Видео его комментария журналистам разместило агентство Укринформ.