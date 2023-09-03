«Очень поучительная история». Арестом Коломойского Зеленский хочет отвлечь от провала ВСУ
Арест олигарха Коломойского политологи связывают с желанием украинского президента Зеленского отчитаться перед США о результатах борьбы с коррупцией и отвлечь от отсутствия успехов у ВСУ.
Шевченковский районный суд Киева отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу, сообщают «Известия».
Мера будет действовать два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (более 1,3 млрд рублей). Во время оглашения постановления суда с бизнесменом рядом были его адвокаты.
По словам адвоката украинского бизнесмена Александра Лысака, его клиент не будет вносить залог. Защитник готовится подать апелляцию на решение суда.
«Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим», – пояснил Лысак.
Видео его комментария журналистам разместило агентство Укринформ.
Причиной жестких мер в отношение олигарха, который помог президенту Украины Владимиру Зеленскому занять пост, финансируя его политическую кампанию, является желание главы государства создать видимость борьбы с коррупцией перед официальным визитом в США. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Теперь Зеленский едет в США, ему надо продемонстрировать (президенту США Джо – прим. НСН) Байдену и всем остальным, что он борется с коррупцией, против олигархата. И решили сделать чучелом, страшилкой такой Коломойского, грабят его со всех сторон», – прокомментировал он события вокруг олигарха на YouTube-канале.
Соскин также считает, что украинские власти организовали арест Коломойского в качестве поучительного примера олигархам, которые наживаются на военном конфликте.
Произошедшее между Зеленским и Коломойским Соскин назвал «очень поучительной историей». По мнению украинского политолога, глава государства демонстрирует неблагодарность к своему бывшему покровителю, который Зеленского «сделал президентом».
Есть и другая версия произошедшего. Арест Коломойского российский политолог Игорь Никулин связал с отсутствием успехов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с этим президент Украины решил переключиться на внутренних врагов. Об этом эксперт заявил в беседе с «Известиями».
«Зеленский обещал еще в предвыборный свой период разобраться со всеми олигархами. Но, видимо, так как на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, решили ударить по внутреннему врагу», — пояснил Никулин.
Он также провел параллели с ситуацией в Третьем рейхе. Когда режим шел к краху, началась грызня во властной верхушке, напомнил он, упомянув в связи с этим покушение на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1944 году.
СБУ считает, что Коломойский в течение семи лет (2013-2020 годы) легализовал более $13 млн. Он выводил деньги за границу через подконтрольные ему банки.
18 сентября 2022 года в рамках дела о завладении имуществом «Укрнафты» начались обыски у Коломойского. Уже 7 ноября 2022 года глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал заявление о переходе в распоряжение минобороны страны национализированных активов предприятий «Укрнафты» и «Мотор Сич», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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