СБУ раскрыла масштабные схемы хищений на млрд долларов
Масштабные схемы хищений на сумму около 40 млрд гривен (порядка одного млрд долларов) раскрыта на Украине в крупнейших в стране нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта». Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
В сообщении говорится, что к преступлению причастен бывший топ-менеджмент компаний, хищения были осуществлены посредством уклонения от уплаты налогов и отмыванием преступных денег.
По данным следствия, установлены 10 эпизодов, связанных, в том числе, с выводом крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании и созданием задолженности. В итоге противоправные действия привели к снижению стоимости активов «Укрнафта» и «Укртатнафта».
«По результатам следственных действий топ-менеджменту объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений», - отметили в СБУ.
Ранее стало известно, что СБУ совместно с украинским Бюро экономической безопасности проводит обыски у бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в принадлежавших ему компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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