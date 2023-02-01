СБУ раскрыла масштабные схемы хищений на млрд долларов

Масштабные схемы хищений на сумму около 40 млрд гривен (порядка одного млрд долларов) раскрыта на Украине в крупнейших в стране нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта». Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

СМИ: на Украине национализируют предприятия Коломойского и Живаго

В сообщении говорится, что к преступлению причастен бывший топ-менеджмент компаний, хищения были осуществлены посредством уклонения от уплаты налогов и отмыванием преступных денег.

По данным следствия, установлены 10 эпизодов, связанных, в том числе, с выводом крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании и созданием задолженности. В итоге противоправные действия привели к снижению стоимости активов «Укрнафта» и «Укртатнафта».

«По результатам следственных действий топ-менеджменту объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений», - отметили в СБУ.

Ранее стало известно, что СБУ совместно с украинским Бюро экономической безопасности проводит обыски у бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в принадлежавших ему компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияУкраинаМошенничествоСБУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры