СБУ обвинила Коломойского в мошенничестве и легализации имущества

Обвинения в совершении преступлений «фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому» предъявили по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности.

СБУ считает, что Коломойский в течение семи лет (2013-2020 годы) легализовал более $13 млн. Он выводил деньги за границу через подконтрольные ему банки.

Ранее Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвинили в присвоении 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



