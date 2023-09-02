СБУ обвинила Коломойского в мошенничестве и легализации имущества
Служба безопасности Украины (СБУ) передала бизнесмену Игорю Коломойскому документы с обвинениями по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.
Обвинения в совершении преступлений «фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому» предъявили по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности.
СБУ считает, что Коломойский в течение семи лет (2013-2020 годы) легализовал более $13 млн. Он выводил деньги за границу через подконтрольные ему банки.
Ранее Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвинили в присвоении 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru