В Крыму национализируют имущество Коломойского, Яценюка и еще нескольких иностранцев

Власти Крыма намерены принять решение о национализации имущества еще семи иностранных предпринимателей. Такой шаг анонсировал в соцсетях председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Речь идёт об имуществе шести граждан Украины и одного гражданина Литвы. Антитеррористическая комиссия уличила их в совершении «недружественных действий» в отношении России. Решение о национализации, а по сути, конфискации, на днях должен принять Госсовет Крыма.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в частности, предполагается национализировать виллу «Елена» в Ялте, принадлежащую гражданину Литвы Коласу Игорису.