В Крыму национализируют имущество Коломойского, Яценюка и еще нескольких иностранцев
Власти Крыма намерены принять решение о национализации имущества еще семи иностранных предпринимателей. Такой шаг анонсировал в соцсетях председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Речь идёт об имуществе шести граждан Украины и одного гражданина Литвы. Антитеррористическая комиссия уличила их в совершении «недружественных действий» в отношении России. Решение о национализации, а по сути, конфискации, на днях должен принять Госсовет Крыма.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в частности, предполагается национализировать виллу «Елена» в Ялте, принадлежащую гражданину Литвы Коласу Игорису.
Среди украинских бизнесменов и политиков, которые лишатся таким образом своего имущества на полуострове, Константинов назвал Сергея Таруту, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.
По данным Константинова, Яценюк, ставший премьером Украины после свержения Виктора Януковича с поста президента, владеет кинотеатром «Сатурн IMAX» в Ялте. Олигарх Коломойский - владелец компании «Транспорт логистик", а его дочери Анжелике принадлежит компания «Энвил». Национализации также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов.
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