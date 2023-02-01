Захарова поинтересовалась, когда пройдут обыски по делу о крушении всей Украины

Она отметила, что её больше интересует, когда пройдут обыски «по делу о крушении всей Украины».

«А когда у украинской «элиты» пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародёрстве?» - написала Захарова.

Ранее бывший глава МВД Украины Арсен Авакова рассказал, что у него прошёл обыск по делу о крушении вертолёта в Броварах, силовики «смотрели контракты Airbus шестилетней давности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

