Захарова поинтересовалась, когда пройдут обыски по делу о крушении всей Украины

Официальный представитель МВД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала информацию об обысках у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского.

СМИ: На Украине проводят обыск у олигарха Коломойского

Она отметила, что её больше интересует, когда пройдут обыски «по делу о крушении всей Украины».

«А когда у украинской «элиты» пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародёрстве?» - написала Захарова.

Ранее бывший глава МВД Украины Арсен Авакова рассказал, что у него прошёл обыск по делу о крушении вертолёта в Броварах, силовики «смотрели контракты Airbus шестилетней давности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:МИД РФОбыскиУкраинаМария Захарова
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