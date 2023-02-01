Захарова поинтересовалась, когда пройдут обыски по делу о крушении всей Украины
Официальный представитель МВД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала информацию об обысках у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского.
Она отметила, что её больше интересует, когда пройдут обыски «по делу о крушении всей Украины».
«А когда у украинской «элиты» пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародёрстве?» - написала Захарова.
Ранее бывший глава МВД Украины Арсен Авакова рассказал, что у него прошёл обыск по делу о крушении вертолёта в Броварах, силовики «смотрели контракты Airbus шестилетней давности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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